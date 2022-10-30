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「模型娜又來了！」屏東落山風藝術季推出首波宣傳影片

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
落山風藝術季宣傳影片以「強風」為發想，揣摩生活當中，各種被強風吹佛的畫面，影片中，想喝礦泉水卻被風噴溼全身。圖/屏東縣政府提供
落山風藝術季宣傳影片以「強風」為發想，揣摩生活當中，各種被強風吹佛的畫面，影片中，想喝礦泉水卻被風噴溼全身。圖/屏東縣政府提供

全台唯一以風之名成就的藝術盛典再度吹起！「2022屏東落山風藝術季」11月4日在車城海口港正式登場，由屏東縣政府網紅模型娜再度上陣，戴上哭臉嬰兒面具變裝為藝術季宣傳，影片腳本設計與構想，由縣府同仁自編自導自演，惡搞笑果十足，影片一出，也讓不少人笑到「併軌」。

「今年落山風真的好大！」前往拍攝時，傳播處同仁擔心10月落山風不夠強，還準備鼓風機道具備用，沒想到一到海口港現場，風就大到接連吹壞好幾支雨傘。

傳播暨國際事務處表示，此次自製的落山風藝術季宣傳影片以「強風」為發想，揣摩生活當中，各種被強風吹佛的畫面，影片中，女主角的假髮被強風瞬間吹落、雨傘開花、想喝礦泉水卻被風噴溼全身，甚至吃泡麵被風吹得滿臉的畫面，搭配逗趣的音效，讓觀眾捧腹大笑。

「只要來體驗一次，就會讓你念念不忘」，傳播處說，2022屏東落山風藝術季邁入第4年，今年主題為「未來風動」，特別與國際接軌邀請日本紙花藝術家國吉滿，為活動量身調製的落山風專屬香氛，以及荷蘭大師泰奧揚森的風動奇幻裝置「仿生獸」，沉浸式花海及夢幻的藝術裝置，將帶給民眾不一樣的視覺及嗅覺饗宴。

落山風藝術季安排兩場唯美的黃昏沙灘落山風表演夜，分別為12月10日及元月1日，再度邀請前太陽劇團國際表演藝術家張逸軍團隊，以沙灘為台、海天為幕，在黃昏時刻，演出大型舞劇，如夢似幻的觀戲體驗，千萬別錯過，邀請大家一同來恆春半島體驗落山風吹拂的藝術創意與驚喜。

落山風藝術季宣傳影片以「強風」為發想，揣摩生活當中，各種被強風吹佛的畫面，影片中，女主角的假髮被強風瞬間吹落、搭配逗趣的音效，讓觀眾捧腹大笑。圖/屏東縣政府提供
落山風藝術季宣傳影片以「強風」為發想，揣摩生活當中，各種被強風吹佛的畫面，影片中，女主角的假髮被強風瞬間吹落、搭配逗趣的音效，讓觀眾捧腹大笑。圖/屏東縣政府提供

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