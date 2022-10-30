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揮別疫情陰霾 高雄長庚辦永慶盃路跑 員工展活力

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
疫情趨緩，各地路跑活動紛紛恢復舉辦，高雄長庚醫院今天舉辦永慶盃路跑，員工齊聚一堂，展現健康活力。圖／高雄長庚醫院提供
疫情趨緩，各地路跑活動紛紛恢復舉辦，高雄長庚醫院今天舉辦永慶盃路跑，員工齊聚一堂，展現健康活力。圖／高雄長庚醫院提供

高雄長庚醫院行之有年的永慶盃路跑一度因疫情中斷，疫情取緩，院方恢復這項有助凝聚同仁向心力的活動，今早選在風光明媚的澄清湖棒球場及澄清湖畔舉辦，今年永慶盃路跑以「與病共存，正確運動提升免疫力」為主軸，長庚吉祥物阿波也現身，台灣欄神田徑國手陳奎儒擔任健康大使，鼓勵大家多運動拚健康。

防疫之路走了2年多，高雄長庚醫院團隊更是築起高雄防疫戰線的重要一環，抗疫任務稍稍可以喘口氣，院方今天舉辦永慶盃路跑，讓好久沒跑的員工們相當期待。有員工說，雖然路跑過程還是戴著口罩，但能夠出門跑跑，相當放鬆身心。

高雄長庚紀念醫院院長王植熙說，今年永慶盃路跑別具意義，呼應與病共存的時代來臨，今年路跑以「與病共存，防疫顧健康」為主軸，邀請大家透過正確運動提升免疫力，防疫之餘兼顧自我及家人健康。

天公作美，給了適合路跑的好天氣，高雄市議會議長曾麗燕、衛生局長黃志中、環保局長張瑞琿及多位議員也到場同歡，全場一起做健康操，開啟充滿活力朝氣的一天。主辦單位也安排健康促進、社福公益攤位，為活動增添趣味及正能量。

疫情趨緩，各地路跑活動紛紛恢復舉辦，高雄長庚醫院今天舉辦永慶盃路跑，員工齊聚一堂，展現健康活力。圖／高雄長庚醫院提供
疫情趨緩，各地路跑活動紛紛恢復舉辦，高雄長庚醫院今天舉辦永慶盃路跑，員工齊聚一堂，展現健康活力。圖／高雄長庚醫院提供
疫情趨緩，各地路跑活動紛紛恢復舉辦，高雄長庚醫院今天舉辦永慶盃路跑，員工齊聚一堂，展現健康活力。圖／高雄長庚醫院提供
疫情趨緩，各地路跑活動紛紛恢復舉辦，高雄長庚醫院今天舉辦永慶盃路跑，員工齊聚一堂，展現健康活力。圖／高雄長庚醫院提供
疫情趨緩，各地路跑活動紛紛恢復舉辦，高雄長庚醫院今天舉辦永慶盃路跑，員工齊聚一堂，展現健康活力。圖／高雄長庚醫院提供
疫情趨緩，各地路跑活動紛紛恢復舉辦，高雄長庚醫院今天舉辦永慶盃路跑，員工齊聚一堂，展現健康活力。圖／高雄長庚醫院提供

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