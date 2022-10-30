聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市4焚化廠進廠焚燒量 預計今年可達130噸以下目標
高雄市轄內4座焚化廠營都超過20年，高雄市政府為維持垃圾處理量能，逐步減少廢棄物進廠量，從2019年144萬噸減至2021年131萬噸，預估今年可減到130萬噸，達到高雄市長陳其邁指示的目標。
高雄市環保局表示，為改善空氣品質，2020年起環保局就開始減少焚化廠垃圾處理量，且以市內廢棄物為優先處理對象，統計近2年同期1至9月份數據，今年外縣市廢棄物進廠量即比去年度減少近6.5萬噸，外縣市事業廢棄物減少27.5%
另為維持焚化廠處理效能，2021年12月也成立廢棄物調度中心，管制廢棄物產源，減少不適燃的廢棄物進廠造成焚化爐體毀損。
環保局表示，轄內各焚化廠持續投入經費升級現有設施，調整操作方式，兼顧焚化廠設備屆齡、符合汙染防制標準加嚴及維持處理量能等目標，期許提升整體營運品質、焚化廠設備妥善率、增加處理量能。也積極與工會、清除業溝通調整改善，朝高效發電、汙染減量、節能減碳及環境綠美化等目標邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言