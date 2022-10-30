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高市4焚化廠進廠焚燒量 預計今年可達130噸以下目標

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市各焚化廠逐步減少進廠量，以維持垃圾處理量能。記者王昭月／翻攝
高雄市各焚化廠逐步減少進廠量，以維持垃圾處理量能。記者王昭月／翻攝

高雄市轄內4座焚化廠營都超過20年，高雄市政府為維持垃圾處理量能，逐步減少廢棄物進廠量，從2019年144萬噸減至2021年131萬噸，預估今年可減到130萬噸，達到高雄市長陳其邁指示的目標。

高雄市環保局表示，為改善空氣品質，2020年起環保局就開始減少焚化廠垃圾處理量，且以市內廢棄物為優先處理對象，統計近2年同期1至9月份數據，今年外縣市廢棄物進廠量即比去年度減少近6.5萬噸，外縣市事業廢棄物減少27.5%

另為維持焚化廠處理效能，2021年12月也成立廢棄物調度中心，管制廢棄物產源，減少不適燃的廢棄物進廠造成焚化爐體毀損。

環保局表示，轄內各焚化廠持續投入經費升級現有設施，調整操作方式，兼顧焚化廠設備屆齡、符合汙染防制標準加嚴及維持處理量能等目標，期許提升整體營運品質、焚化廠設備妥善率、增加處理量能。也積極與工會、清除業溝通調整改善，朝高效發電、汙染減量、節能減碳及環境綠美化等目標邁進。

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