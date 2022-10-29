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後浦搞什麼鬼？金城變裝踩街嘉年華 上演群魔亂舞超熱鬧

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
西洋萬聖節即將來臨，金城鎮公所於今天晚間舉辦萬聖節活動，吸引計千位親子一同來參與，擠爆金城街道。圖／讀者提供
西洋萬聖節即將來臨，金城鎮公所於今天晚間舉辦萬聖節活動，吸引計千位親子一同來參與，擠爆金城街道。圖／讀者提供

「不給糖就搗蛋！」西洋萬聖節即將來臨，金城鎮公所於今天晚間舉辦萬聖節活動，由金城鎮長李誠智及鎮代會主席陳天成等率領大小朋友的搞怪變裝大遊行，吸引計千位親子一同來參與，大家發揮創意精心打扮，以搞鬼迎接西洋萬聖節，為後浦的夜晚注入不少歡樂與活力。

這項萬聖節主題活動，今天晚間18點多在北鎮廟及及後浦商圈熱鬧舉行，內容包括「變裝踩街嘉年華」及「搞什麼鬼變裝走秀大賽」等系列活動，今年參加的人潮非常踴躍，參與變裝的大小朋友幾乎擠滿了整條街。

每年的萬聖節，家長為了和孩子們共創童年回憶，有些是發揮巧思DIY，今年的變裝很精彩，用紙箱手作的樂高人、八爺、小恐龍，還有殭屍；還有動漫人物，李誠智則打扮成巫師，跟著大家一起上街。

變裝大遊行由充滿歡樂的公背婆藝陣率領，大小朋友依著遊行路線中興路146巷出發─北門福德宮─模範街─莒光路─民權路─珠浦北路(中正國小前路段)─中興路─中興路146巷，沿途除了鎮公所設置的糖果發放點外，許多商家也提供糖果，讓小朋友收穫滿滿。

壓軸的「搞什麼鬼變裝走秀大賽」，則在遊行後返回現場，以走秀競賽方式，經評審選出前8名最佳主題變裝者，給予獎勵。

李誠智說，金城鎮舉辦萬聖節主題活動，除了讓小朋友感受西洋萬聖節的氣氛外，也有機會學習體會西洋文化，每年都造成轟動；城區街道上聚集滿滿的變裝人潮，周邊店家也都熱情響應，拿出糖果好好款待，大玩「不給糖就搗蛋」的遊戲。

金城鎮公所於晚間舉辦萬聖節活動，金城鎮長李誠智發放南瓜燈，吸引小朋友。圖／讀者提供
金城鎮公所於晚間舉辦萬聖節活動，金城鎮長李誠智發放南瓜燈，吸引小朋友。圖／讀者提供
遊行隊伍中，有小朋友打扮成七爺與八爺超可愛。圖／讀者提供
遊行隊伍中，有小朋友打扮成七爺與八爺超可愛。圖／讀者提供
金城鎮公所於晚間舉辦萬聖節活動，不少親子變裝來參與遊行，超有趣。圖／讀者提供
金城鎮公所於晚間舉辦萬聖節活動，不少親子變裝來參與遊行，超有趣。圖／讀者提供
金城鎮公所於今天晚間舉辦萬聖節活動，不少親子變裝來參與遊行，超有趣。圖／讀者提供
金城鎮公所於今天晚間舉辦萬聖節活動，不少親子變裝來參與遊行，超有趣。圖／讀者提供

萬聖節 北門

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