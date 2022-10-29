殘念！山友翹首以盼 屏東白賓山公廁蓋好卻不能用

屏東瑪家鄉白賓山坡勢緩難度低，是高屏山友喜愛的郊山之一，山友翹首以盼的公廁終於竣工，但遲未開放引來抱怨。瑪家鄉長梁明輝今天表示，後山廁所原計畫自北葉村引水，但恐排擠當地住戶用水，目前已改道取水，預估11月底可完成，後山廁所屆時即可啟用，請山友見諒。

白賓山海拔高度逾800公尺，與笠頂山、真笠山合稱瑪家三兄妹。由笠頂山前山登山口上登，路線較陡，但沿途可眺望屏東平原，視野壯闊，是高屏山友喜愛的郊山之一。一位幾乎每周上白賓的山友說，周末假日山上人很多，山友最企盼能有公廁解決登山排遺，白賓後山廁所好不容易蓋好，但不知何故遲遲無法使用，有些山友看到廁所硬闖，環境更髒亂。

梁明輝解釋，廁所竣工已一個多月，因缺水源才無法開放，原打算自北葉村取水供給公廁，但山區供水原就不穩，附住村民擔心分水後排擠家戶用水，最後決定再往上游取水，初估取水道長逾1公里，因山區施工不易稍有延宕，若一切順利，11月底即可完成，屆時後山廁所即可啟用。