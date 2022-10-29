高雄情人谷溫泉試營運湧2千造訪人次 地方觀光前景看好

高雄茂林情人谷溫泉睽違多年，日前限期開放溫泉試體驗，吸引全台各地超過2千人次參訪泡湯，為加深對茂林溫泉印象，分別推出「閃耀茂林美得茂泡溫泉之星徵選活動」，由5名入尾原住民青年，進行人氣投票，最高可獲2萬元獎金，另還會在11月12日將舉辦草地音樂會，廣邀民眾前往。

「閃耀茂林美得茂泡溫泉之星徵選」活動入圍4名高雄原住民青年，分別是來自茂林區萬山部落的潘潘、那瑪夏區的Dua及孟孟以及茂林區在地青年王軍，今天人氣投票，由唯一男性青年王軍脫穎而出。

王軍為茂林在地青年，也是魯凱族，俊俏外型、深邃五官，加上才藝熱舞，深獲族人及遊客喜愛，獲得最高人氣，成為首屆茂林溫泉之星代言人。

除溫泉之星代言人出爐，11月12日還有「情人谷音樂祭」，演唱會卡司邀請到在地同是魯凱族的美聲歌手梁文音、動感美聲金禾雅及聲林之王邱軍，另有茂林在地原民樂團。

副市長羅達生表示，茂林情人谷溫泉試營運一開跑，光是10月21至10月23日第一週試營運就超過2千人參訪，預計今天開幕將吸引超過3千人次前來泡湯、逛市集，且日後茂林觀光有望成為高雄最大的亮點，

羅達生還說，市府會持續將觀光產業主力投注在茂林區，將茂林溫泉推向國際，讓來自各國各縣市的民眾能夠享受溫泉及大自然之美。