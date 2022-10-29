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「逗振」澎湖文創展 發展社區活力與亮點

中央社／ 澎湖縣29日電

「逗振」澎湖文化創意產業發展中心成果展今天登場，推出澎湖文創家作品、社區總體營造中心成果與創育坊青年創意市集澎湖縣長賴峰偉期許青年與社區發揮創意，發展出各社區的亮點。

「逗振」澎湖文化創意產業發展中心暨社區總體營造中心成果展在於洪根深美術館登場，由賴峰偉與澎湖文化局長洪棟霖等人主持，首推澎湖文創家作品與社區總體營造中心成果展，現場安排青年創意市集，並表揚柯蔘海等多名文創老師。

賴峰偉表示，創意成就無限可能，只有不斷的創新才能進步，尤其澎湖海上花火節首創結合無人機等科技，並融入澎湖元素，今年更獲得全國僅有的國際鄉節慶會（IFEA）所頒的「國際節慶城市獎」殊榮，鼓勵青年與社區發揮創意，讓澎湖成為創意島，在世界發光發亮。

澎湖文化局表示，今明2天在洪根深美術館園區內展出，包括沙港、湖西與重光等社區有表演戰鼓隊、駛犁歌、八音鼓等，並安排有陶土花磚藝術、銀合歡杯墊、陶板花磚等手作與在馬公南甲海靈殿的「人人都能輕策展」等交流講座。透過市集互動、故事解說及體驗創作，感受澎湖縣各個社區的活力與亮點。

澎湖縣 創意市集 青年

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