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歡慶萬聖節 移民署金門服務站邀新住民變裝漢服網美

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
新住民COSPLAY親身體驗漢服，並在沙美老街留下倩影。圖／讀者提供
新住民COSPLAY親身體驗漢服，並在沙美老街留下倩影。圖／讀者提供

萬聖節即將到來，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天在沙美活動中心，舉辦了一場有趣的萬聖節多元文化活動，讓參與的新住民COSPLAY親身體驗漢服，變裝成古代美女，不少人還特別到古樸的沙美老街拍照，頗有穿越古代的FU。

金門縣服務站為了讓新住民留下不一樣的萬聖節經驗，此次特別邀請台灣百大品牌故事人物「陳美」老師，分享生活經驗與創業過程。來自大陸泉州的陳美，憑藉著自己對穿搭服裝的品味與風格，打造金門第一家「漢服體驗館」。

隨著國內IG網美風潮的盛行，陳美透過自身的專業與努力，讓漢服藝術在金門發光發熱，不但成就自己創業圓夢的故事，也走出新住民在台生活美麗的篇章，其動人的故事，還獲得「台灣百大品牌故事」編輯的青睞採訪。

陳美述說，她從家庭主婦到創業的心路歷程，每句話都牽動著現場新住民的情緒，並以自己為例子，說明剛入境時因為焦慮所衍生的趣事，還貼心的向在場的姊妹分享如何減輕生活上的壓力。

對於漢服古裝的解說，更是讓越南籍的新手媽媽「阿青」特別的開心，並以越南傳統服飾「奧黛」與陳美進行一場跨國文化的對話與交流，活動最後由參與的新住民朋友，選擇自己喜歡的漢服實際換裝體驗，「阿青」則選了一套穿唐朝燕尾式旗袍，在老公的鼓勵下，在網美最美的摩洛哥老街，留下了屬於自己的IG網美照，提前過了一個精彩難忘的萬聖節。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，陳美老師不畏挫折艱難，逐夢的過程非常激勵人心，是金門新住民女性的代表，也說明政府在新住民輔導與照顧的努力。

新住民COSPLAY親身體驗漢服，大家都覺得很新鮮。圖／讀者提供
新住民COSPLAY親身體驗漢服，大家都覺得很新鮮。圖／讀者提供
萬聖節即將到來，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天在沙美活動中心，舉辦了一場有趣的萬聖節多元文化活動，讓參與的新住民COSPLAY親身體驗漢服。圖／讀者提供
萬聖節即將到來，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天在沙美活動中心，舉辦了一場有趣的萬聖節多元文化活動，讓參與的新住民COSPLAY親身體驗漢服。圖／讀者提供

新住民 金門 漢服

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