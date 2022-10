學生記錄雄中白色恐怖歷史辦展 陳菊見證開幕

雄中學生在老師帶領下認識雄中相關白色恐怖歷史,將心得以版畫、文字等方式呈現,舉辦「光明總會看見—雄中的白色記憶」展覽,今天在國家人權委員會主委陳菊見證下開幕。

陳菊現場致詞時以自身經歷美麗島事件、軍事審判,並被囚禁在監獄長達6年,分享閱讀「無法送達的遺書」的心得,和思索這些前輩如何從牢獄走向刑場、走向生命結束時刻的心情。

陳菊說,這些都是台灣社會有血有淚、走向民主過程的重要歷史證據,台灣的民主是經過許多青年一代又一代的在槍口前倒下,又一代站起來以熱血對抗獨裁者,才有今天;雄中百年,可以有此自由開放,重新摸索、記憶這段歷史,保有對民主的熱情,作為高雄的老市長,看了非常感動。

參與同學分享,準備過程中藉由閱讀雄中校友王文培的判決書、自白和日記,瞭解到王文培的個人特質和時代背景等歷史課本學不到的細節;並在走訪馬場町紀念公園時,看見鴿子隨風飛起的畫面,想起柯旗化曾寫下「I want to fly, but I can't fly」一語,想起學長曾和自己一樣有著考上好大學的夢想,卻因時代走向不一樣的道路,更加珍惜自己如今所擁有的自由和民主,也盼大家能永遠記得這段歷史。

高雄中學說明,展覽源起於出版多年的「無法送達的遺書」新版中,中山大學社會系助理教授林傳凱新寫章節,提及雄中畢業生王文培的故事,引起雄中老師注意,與學生組成讀書會,並決定在雄中百年校慶之際策展,帶入雄中師生曾捲入的白色恐怖故事。

王文培與其父王大銘先後捲入了1950年代白色恐怖浪潮。王文培因為參加地下黨宣揚自由思想,在逃亡歲月中的一場婚禮前夕被捕,終遭槍決;王大銘則被冠以「包庇匪諜」罪名入獄,最後在多重打擊下,於監獄中罹患精神官能與營養不良等症狀,最終於1956年2月,在寒冷的基隆獅球嶺的軍醫院過世。

學生透過和王文培家人見面,紀錄更多充滿遺憾、卻無法遺忘的史料,並參訪馬場町、三張犁公墓等人權遺跡,感受白色歷史的沉重,再將心得以版畫、文字等各種方式呈現,不僅由學生擔任「寫史」主體,也讓當今雄中同學與70年前的學長,產生思想與心靈的連結。