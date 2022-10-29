金門學國際研討會 宋怡明：金門經驗極具價值

加拿大籍美國漢學家宋怡明表示，金門曾經是全球社會軍事化達到極致的地區，如今又處於「雙重邊緣化」狀態，但特殊的歷史與地理環境造就的金門經驗，未來可作為全世界參考。

金門縣文化局舉辦的「解嚴三十」：2022金門學國際學術研討會28日、29日在國立金門大學舉辦。主辦單位金門縣文化局邀請多名國際重量級學者與會，其中，宋怡明（Michael A. Szonyi），為前哈佛大學費正清中心主任，現在是哈佛大學東亞語言與文明系教授。

文化局表示，宋怡明是中國歷史、地域社會研究專家，對金門研究投入多年，2001年在金門待了1個月，2008年撰寫「前線島嶼－冷戰下的金門」，對金門的過去、現在與未來著墨甚深。

會中，宋怡明對「金門學」進行回顧與展望。他表示，金門的社會軍事化曾經是全球最嚴重的地區，1992年解嚴之後，終於逃離了周而復始的軍事化；然而隨著全球局勢變遷，中華民國在台灣被邊緣化，金門則是被台灣邊緣化，遭受「雙重的邊緣化」。

宋怡明直言，金門已不可能再像1958年八二三砲戰時期一樣，成為世界的中心；但金門的意義在於告訴世人：要記取歷史教訓。他表示，金門當前面對的挑戰在於中國崛起帶來的影響，這個影響幾年後也會在台灣、甚至全世界看到，這也就是「金門學」研究的價值。

前總統馬英九今天到金門，走訪1990年金門協議簽署的地點－金門縣地政局，並觀看陳列的相關資料和照片時建議，應該放幾本宋怡明的「前線島嶼－冷戰下的金門」，讓人們對金門有更多的了解。得知宋怡明在金門演講，2人相約在機場碰面，相談甚歡。

宋怡明告訴中央社記者，與馬前總統是老朋友，2人曾在美國、香港等地見過面，沒想到能在金門敘舊，真是很難得的緣分。2人就世界局勢交換意見，相談甚歡。

文化局表示，金門因為特殊的地理位置，在閩南區域史、台灣史、東亞史和世界史中都具有獨特的地位，文化局自2003年辦理閩南文化學術研討會，深耕金門研究，進而於2006年發展「金門學」學術研討會，2012年再提升為「金門學國術學術研討會」。

文化局長許績鑫指出，適逢金門、馬祖解除戰地政務30年，今天這項學術研討會聚焦戰地與後戰地的金門研究，除了宋怡明，還有日本東京大學教授川島真、英國樸茨茅斯大學博士Isabelle Cheng等人實體或線上發表論文。