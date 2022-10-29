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高雄火車站環道今全面通車 車站南北路口禁左轉
高雄火車站東側站東路今天中午通車，車站站區環抱道路成形，高雄市警局派員疏導用路人，利用站東路北上、行駛站西路南下，中山路與建國路口、博愛路與九如路口都禁止左轉。為因應新動線可能衍生的交通問題，到明年1月，警方將派員引導車流轉由其他替代道路。
高雄火車站原本只有站西路通車，南、北往來車流都由站西路通行，直到今天中午，站東路開放通車，環站道路才完全通車。
高雄市交通局長張淑娟表示，高雄車站站區環抱道路完成配對單行，北上、南下車流分別行駛站東路、站西路，這2條道路都是單行3車道道路，設有接送車道、接送區，可提供更順暢的交通服務。
高雄市政府為因應通車新動線，在今天中午站東路通車後，中山路與建國路口、博愛路與九如路口都禁止左轉，高雄市警局由即日起至明年1月，派員引導民眾改由其他南北向替代道路轉彎，並透過站區9組CCTV、2組車流偵測器，監控周邊道路車流。
因環站道路通車，站東路、站西路均改為單行道，要乘車北上往博愛路的民眾，須至站東路搭乘，欲南下往中山路的民眾，到站西路搭車。公車站由站西路，調整至站東路東側天棚下方。
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