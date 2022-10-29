快訊

美議員支持台灣加入IPEF 竟是我方花大錢堆砌出來的？

首都仇恨值／茶街疫後復甦 陳時中黑掉喚不回萬華人的心

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄火車站環道今全面通車 車站南北路口禁左轉

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄火車站環站道路今天通車，由中山路北上的車流直入站東路。圖／高雄市政府提供
高雄火車站環站道路今天通車，由中山路北上的車流直入站東路。圖／高雄市政府提供

高雄火車站東側站東路今天中午通車，車站站區環抱道路成形，高雄市警局派員疏導用路人，利用站東路北上、行駛站西路南下，中山路與建國路口、博愛路與九如路口都禁止左轉。為因應新動線可能衍生的交通問題，到明年1月，警方將派員引導車流轉由其他替代道路

高雄火車站原本只有站西路通車，南、北往來車流都由站西路通行，直到今天中午，站東路開放通車，環站道路才完全通車。

高雄市交通局長張淑娟表示，高雄車站站區環抱道路完成配對單行，北上、南下車流分別行駛站東路、站西路，這2條道路都是單行3車道道路，設有接送車道、接送區，可提供更順暢的交通服務。

高雄市政府為因應通車新動線，在今天中午站東路通車後，中山路與建國路口、博愛路與九如路口都禁止左轉，高雄市警局由即日起至明年1月，派員引導民眾改由其他南北向替代道路轉彎，並透過站區9組CCTV、2組車流偵測器，監控周邊道路車流。

因環站道路通車，站東路、站西路均改為單行道，要乘車北上往博愛路的民眾，須至站東路搭乘，欲南下往中山路的民眾，到站西路搭車。公車站由站西路，調整至站東路東側天棚下方。

高雄火車站環站道路今天通車，由中山路北上的車流直入站東路（右）。圖／高雄市政府提供
高雄火車站環站道路今天通車，由中山路北上的車流直入站東路（右）。圖／高雄市政府提供

高雄市 火車站 替代道路

延伸閱讀

高雄火車站站東路開放通行 站區環抱道路成形

屏南原民獅子鄉就醫路迢迢 10元幸福巴士增闢東港線

5分鐘的路走了30年！金門大橋大事記一次看

金門大橋明天通車 高公局辦線上展覽

相關新聞

「模型娜又來了！」屏東落山風藝術季推出首波宣傳影片

全台唯一以風之名成就的藝術盛典再度吹起！「2022屏東落山風藝術季」11月4日在車城海口港正式登場，由屏東縣政府網紅模型...

揮別疫情陰霾 高雄長庚辦永慶盃路跑 員工展活力

高雄長庚醫院行之有年的永慶盃路跑一度因疫情中斷，疫情取緩，院方恢復這項有助凝聚同仁向心力的活動，今早選在風光明媚的澄清湖...

高市4焚化廠進廠焚燒量 預計今年可達130噸以下目標

高雄市轄內4座焚化廠營都超過20年，高雄市政府為維持垃圾處理量能，逐步減少廢棄物進廠量，從2019年144萬噸減至202...

挺過13級風、立基花崗岩上 走金門跨海大橋有規矩

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看10月30日通車，連接金門本島與小金門（烈嶼）的金門大橋有哪些特色，若要從橋上通行，又有哪些管控規定。興建近12年的金門跨海大橋，10月30日通車了。為了興建這座國內最長的跨距海上橋梁，除了面臨13級東北季風、6.3公尺潮汐變化與強勁海流的考驗，還要克服鑽掘堅硬花崗岩地質等困難。

高雄火車站改建 苦了公車族

高雄火車站改建工程，前天深夜起歷經14小時封路改道，站東路昨開放通行、分流南北向車潮，火車站區動線宛如大圓環，因動線及公...

高市府移樹建運動中心 挨批選址不當

高雄市府規畫在小港森林公園興建大型運動中心，森林城市協會昨舉牌抗議選址不當，認為移植樹木將讓綠地覆蓋率低於6成，違反高市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。