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高雄火車站站東路開放通行 站區環抱道路成形

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
火車站區遭設人行道，今天剛開放，很多人不敢行走。記者徐白櫻／攝影
火車站區遭設人行道，今天剛開放，很多人不敢行走。記者徐白櫻／攝影

高雄火車站改建往前邁進一大步，歷經14小時封路施工，站東路今天中午開放通行，整個火車站區變成一個大圓環概念，汽機車可以繞著火車站通行，也增設了行人步行空間。不過交通動線及公車路線變動極大，部分旅客找不到公車站牌，市府強調，交管人員會延續至明年初，另加強宣導公車搭乘訊息。

舊中博高架橋貫穿火車站附近南北交通，去年3月拆除後，站東路與站西路環繞車站，不過站東路封閉施工、站西路雙向通行串連南北兩側交通。配合站東路完工，昨晚10點起，鐵道局南工處封閉站區兩側及九如博愛、建國中山等地路口進行站區道路切換施工。

火車站施工後，附近商圈沒落，租售店面愈來愈多，許多人期待施工黑暗期早日結束。今天中午12點，高市副市長林欽榮、南工處長劉雲生等人宣布，站東路開放通車，火車站區的環抱道路成形。

副市長林欽榮說，昨晚百人團隊合力趕工，在中博高架橋拆除後再次完成一項不可能的任務，完成後增加人行徒步區，也能跟商圈串聯在一起；經過大數據分析，以前火車站平均通行時間6分鐘（同盟路至中正路），今天通車後會降至5分30秒左右，指揮中心暫時不撤，警義交交通疏導也會維持至明年初。

南工處長劉雲生表示，今天完成一個重要的里程碑，交通由南至北更為順暢，高雄新站整體完工預定時程為114年10月。交通局補充，站區環場人行步道寬度大於2公尺，路口設置行人專用時相號誌，「以人為本」營造友善的步行環境，另在站區周邊增設三處YouBike站點，周邊共有7處站點提供YouBike租借服務。

通車首日，因交通動線變動大，不少公車族找不到公車站牌，著急無法搭車。另有黃姓市民說，當年就讀雄中，站前車水馬龍跟今日蕭條景觀落差極大，希望火車改建早日完成，要讓「時代的眼淚變成時代的亮點」。

站東路正式開放，以前由南往北行走的汽機車遇到火車站要左轉走站西路，現在可以順著路走站東路。記者徐白櫻／攝影
站東路正式開放，以前由南往北行走的汽機車遇到火車站要左轉走站西路，現在可以順著路走站東路。記者徐白櫻／攝影
高雄火車站的公車搭乘分配成四個區塊。記者徐白櫻／攝影
高雄火車站的公車搭乘分配成四個區塊。記者徐白櫻／攝影
高雄火車站上方空拍照片，原本只有站西路口通行（圖片中彩色路面），現在站東路也能行走了。圖／高市交通局提供
高雄火車站上方空拍照片，原本只有站西路口通行（圖片中彩色路面），現在站東路也能行走了。圖／高市交通局提供
高雄火車站動線改變，公車族著急找不到公車站，在路旁研究到底要去哪裡搭車。記者徐白櫻／攝影
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火車站 公車 林欽榮

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