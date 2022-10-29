高雄火車站站東路開放通行 站區環抱道路成形

高雄火車站改建往前邁進一大步，歷經14小時封路施工，站東路今天中午開放通行，整個火車站區變成一個大圓環概念，汽機車可以繞著火車站通行，也增設了行人步行空間。不過交通動線及公車路線變動極大，部分旅客找不到公車站牌，市府強調，交管人員會延續至明年初，另加強宣導公車搭乘訊息。

舊中博高架橋貫穿火車站附近南北交通，去年3月拆除後，站東路與站西路環繞車站，不過站東路封閉施工、站西路雙向通行串連南北兩側交通。配合站東路完工，昨晚10點起，鐵道局南工處封閉站區兩側及九如博愛、建國中山等地路口進行站區道路切換施工。

火車站施工後，附近商圈沒落，租售店面愈來愈多，許多人期待施工黑暗期早日結束。今天中午12點，高市副市長林欽榮、南工處長劉雲生等人宣布，站東路開放通車，火車站區的環抱道路成形。

副市長林欽榮說，昨晚百人團隊合力趕工，在中博高架橋拆除後再次完成一項不可能的任務，完成後增加人行徒步區，也能跟商圈串聯在一起；經過大數據分析，以前火車站平均通行時間6分鐘（同盟路至中正路），今天通車後會降至5分30秒左右，指揮中心暫時不撤，警義交交通疏導也會維持至明年初。

南工處長劉雲生表示，今天完成一個重要的里程碑，交通由南至北更為順暢，高雄新站整體完工預定時程為114年10月。交通局補充，站區環場人行步道寬度大於2公尺，路口設置行人專用時相號誌，「以人為本」營造友善的步行環境，另在站區周邊增設三處YouBike站點，周邊共有7處站點提供YouBike租借服務。