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陳其邁赴大寮賣紅豆 笑稱小英總統一試成主顧

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早化身「叫賣哥」幫大寮農會推銷紅豆產品。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早化身「叫賣哥」幫大寮農會推銷紅豆產品。記者王昭月／攝影

高雄市長陳其邁今早化身「叫賣哥」推銷大寮紅豆，指小英總統一試成主顧，推銷紅豆水時因買一送一，結果看到台下民眾踴躍舉手認購，一時選舉魂上身，指「咱現在現場已經超過30萬人了」，這句話是否意味至少要贏對手30萬票？新聞局表示，市長幽默開開玩笑而已。

大寮農會紅豆行銷推廣活動是陳其邁今天唯一場公務行程，他稍早剛到小港區替無黨籍市議員李順進站台，隨後快速趕至大寮「賣紅豆」，離場前笑說行程太多，時間不夠，否則就會開唱「紅豆」。

陳其邁說，高雄8號的大寮紅豆，遠近馳名，前市長陳菊當市長時，就送總統蔡英文大寮紅豆，一吃成主顧。大寮紅豆皮薄、口感綿密、香味足，只要吃過再吃其他地區的紅豆就不不習慣。推廣紅豆水時，他請認購的民眾舉手，結果台下舉手踴躍，樂得陳其邁笑說，「咱現場已經超過30萬人了」。

農業局長張清榮說，大寮不只出產紅豆，還有高雄147稻米，其中紅豆是主打產品，包括相關加工產品的遠近馳名，近年在大寮農會努力推廣下，蜜紅豆、紅豆冰等產品都打響知名度，其口紅豆水更打入國際市場，業績蒸蒸日上。

大寮農會總幹事蔡景逢指出，農會自2009起為扶植農友，以高於市價2至3成價格採購，同時補助些許運費，鼓勵農友多生產具生產履歷的紅豆，把品質安全都顧好，目前大寮有做生產履歷的紅豆產銷班，一分地約產400斤到500斤，前年度產地1台斤售價約50元左右，高於過去的40元，品質也足與日本北海道紅豆較量，「這是我最引以自豪的地方」。

高雄市長陳其邁今早幫大寮農會推銷紅豆產品，指蔡英文總統一吃成主顧。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早幫大寮農會推銷紅豆產品，指蔡英文總統一吃成主顧。記者王昭月／攝影
農業局長張清榮（中），高雄市農會理事長蕭漢俊（右）及大寮農會總幹事蔡景逢（左），都替大寮區生產的紅豆及相關商品「掛保證」。記者王昭月／攝影
農業局長張清榮（中），高雄市農會理事長蕭漢俊（右）及大寮農會總幹事蔡景逢（左），都替大寮區生產的紅豆及相關商品「掛保證」。記者王昭月／攝影
高雄大寮 農會鼓歷生產履歷，產出的紅豆水已打入國際市場。記者王昭月／攝影
高雄大寮 農會鼓歷生產履歷，產出的紅豆水已打入國際市場。記者王昭月／攝影

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