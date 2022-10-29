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屏南原民獅子鄉就醫路迢迢 10元幸福巴士增闢東港線
屏東縣原民獅子鄉位處東南隅山區，公共運輸資源少，109年開辦幸福巴士後，減輕鄉民到枋寮醫院的就醫負擔，在地鄉民及民意代表反映，鄉內長者也有前往更遠的東港安泰及輔英醫院回診、復健及就醫需求，獅子鄉公所在高雄區監理所和縣府輔導下，向公路總局申請新購1輛無障礙中型巴士及新闢安泰醫院線服務鄉民，今天舉行啟用儀式。
獅子鄉因青壯人口外流，人口老年化，就醫需求大，但鄉內即使有公車路線經過，班次也非常少，加上地理位置距離市區中心或枋寮醫院、東港安泰醫院或恆春醫院遙遠；自獅子鄉幸福巴士 109年通車後，減輕長者往返枋寮醫院的就醫負擔，有了這成功的經驗，因長者也有前往東港安泰及輔英醫院的需求，鄉公所向公路總局申請新購中巴因應需求。
高雄區監理所長李瑞銘表示，獅子鄉幅員遼闊，以今天通車的東港就醫線為例，從起點獅子鄉公所至內文村，長達36.1公里，鄉民就醫之路艱辛且遙遠；「行的正義」一直是監理所努力目標，幸福巴士在獅子鄉落地生根後，今年新闢東港就醫線，讓需要長期至東港回診復健的鄉民，每周一、二、四、五行駛，單日往返2班次，票價一趟10元，每周四增加停靠輔英醫院，採預約，大大減輕交通費用和時間。
獅子鄉東港就醫線通車，公路總局補助獅子鄉公所購置1輛12人座的無障礙中巴227餘萬元，連同111年補助原有幸福巴士路線(山、海線)營運費用(132餘萬元)，共補助360餘萬元。公路總局希望透過屏東縣政府輔導屏東縣各偏鄉，導入科技資訊平台及輔導當地社會資源投入偏鄉運輸，公私協力共同建構完善聯外交通路網，讓屏東的偏鄉不再是偏鄉。
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