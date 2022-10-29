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小港運動中心蓋在公園綠地上 護樹團體「反對」
高雄市政府規畫在啟用三年的小港森林公園，興建大型運動中心，遭森林城市協會質疑，恐因移植樹木，導致公園綠覆率低於6成，違反高雄市公園管理自治條例，運動發展局表示，因公園鄰近的高松路為交通要道，另松金街僅4米寬，無法迅速疏通車輛，因此選址在營口路，才能緩解車潮。
高雄市長陳其邁上任以來，積極在各行政區興建運動中心，其中規畫在小港森林公園內的運動中心，計畫興建地上3樓建物及戶外停車場，總樓地板面積約3928坪，涵蓋羽球場、體適能中心、室內溫泉游泳池、健身房、瑜伽教室、桌球室及彈跳床教室、綜合球場及多功能教室。
森林城市協會質疑在公園內移植樹木，大興土木，將導致綠覆率降低，今早邀集多個社團及居民反映心聲，運動發展局則表示，綠覆率維持64.47％，符合法規。
森林城市協會認為，占地10公頃的小港森林公園，水泥地已將近4公頃，若又在營口路綠地建運動中心，水泥地面積將超過45%，已違反高雄市公園管理自治條例規定，此案已獲超過400人連署反對。
協會理事長莊傑任建議，小港運動中心應建在高松路入口廣場水泥地，但有民代支持建在營口路，結果市府順應民代意見。
運發局表示，由於高松路為交通要道，松金街也只有4米寬，無法迅速疏通車輛，兩個表址都無法緩解車潮，因此在考慮蓋在營口路，但公園綠覆率仍維持6成以上。。
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