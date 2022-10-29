5分鐘的路走了30年！金門大橋大事記一次看

短短5分鐘車程，從構思、興建，到通車共耗時近30年，金門大橋通車了，期間數度遭質疑為「選舉浮橋」，每逢選舉議題就浮現、選舉過後議題就下沉，如今終於屹立金烈海域。

大橋工程招標多次流標，即便後來與廠商簽約，也因進度落後，構成違約情事，以致解約，最後改採最有利標方式，獲得資格廠商承攬施工，前後共歷經3個承包商，最後由東丕營造完成任務，前2家包商已先後倒閉。

以下為金門大橋大事記：

--82年12月，縣府辦理「大小金門離島交通改善整體規劃」案，經評估達成興建金門跨海大橋為有效改善大小金門間交通最佳方案共識。

--87年，縣府成立「金門大橋建橋基金」，逐年編列預算籌措建橋經費，並爭取中央分攤經費。

--90年，行政院核定「金門跨海大橋興建計畫可行性研究報告」，提出經費負擔比例，採中央負擔2/3、縣府1/3，且縣府負擔部分不得低於新台幣10億元的原則。

--98年9月，縣府提報「金門大橋建設計畫」，定位為「觀光為主、交通為輔」。

--99年3月19日，行政院核復「金門大橋建設計畫」照經建會審議結論辦理；交通部函請縣府逕洽國工局研商委託代辦事宜。

--99年4月30日，國工局完成「金門大橋工程設計暨配合工作」委託技術服務工作發包及簽約作業，委由台灣世曦公司承辦，並在同日展開作業。

--99年12月17日，第一標引道工程由金門在地廠商和瀧營造公司得標承作。

--100年1月9日，總統馬英九主持動工典禮。

--100年3月28日，引道工程開工，101年5月15日完工。

--100年4月，第二標橋梁主體工程公告招標。

--101年3月，橋梁主體工程決標，由樺棋營造公司以新台幣65億6000萬元得標。

--101年5月1日，橋梁主體工程動工。

--101年5月15日，引道工程完工。

--101年12月14日，樺棋資格遭疑，交通部國道新建工程局撤銷決標、終止契約、立即停工，並追償損失。

--102年5月21日，大橋復工，由國登營造公司興建。

--105年3月9日，行政院院長張善政視察金門大橋，不滿進度落後12%。

--105年6月29日，國登營造工程進度持續落後，國工局終止契約，重新辦理工程發包。

--105年11月28日，東丕營造公司以59億5385萬元取得接續工程標案。

--105年12月28日，東丕營造動工。

--106年8月14日，台灣中小企銀和東丕營造簽約，完成金門大橋工程13.68億元聯貸案。

--106年1月，工程會主委吳宏謀視察，要求完工時程提前到108年年底。

--107年2月，基樁工程開始施工。

--107年7月，進度超前，預定109年9月完工。

--107年11月11日，在高雄興達港生產第1塊預鑄節塊。總數量為376塊。

--108年8月10日，主橋共101支直徑2.5公尺的基樁全數完成。交通部長林佳龍表示，「金門大橋已經真正浮出海面了」。

--109年5月25日，完成大橋共532支基樁的最後一支。

--110年2月25日，交通部長林佳龍登上相當9層樓高的工作台，見證大橋工程正式跨過深槽上部結構施工重要里程碑。

--110年11月17日，主橋橋塔第1根外置預力鋼索上纜作業完成。縣長楊鎮浯表示，大橋可望111年3、4月間完工，7月通車。

--111年6月29日，縣長楊鎮浯率施工團隊，搭乘工作船，在海上迎接最後一批預鑄節塊表示，預定7月底完成全橋合龍，10月通車。

--111年7月22日，376個預鑄節塊完成合龍。交通部長王國材指出，「象徵著走大小金門，已經不用搭船，用走的就能走過來」。

--111年10月30日，通車典禮暨通車。