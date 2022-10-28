高雄巨蛋冬季旅展場登場 搶優惠手刀要快

高雄巨蛋冬季旅展即起一連4天在高雄登場，旅行業祭出超殺優惠搶疫後商機，吸引大批民眾擠爆會場，是疫情發生以來難得的盛況。

這次旅展規模堪稱全年最盛大，可樂旅遊、五福旅遊、晴天旅遊、越竹航空等12家品牌旅行社均參展，H2O水京棧國際酒店、高雄福華、承億酒店、義大皇家酒店、義大天悅飯店亦不缺席。

可樂旅遊這次獨家推出高雄_日本九州好好玩 4 日旅展價，只要2萬3800 起就能暢遊。高雄-曼谷夜泰美5日旅展價為2萬8千起。五福旅遊推出日本、韓國、東南亞最高第2人減 3千元、日韓自由行最低1萬999元起。H2O Hotel 水京棧國際酒店推出的Ripple半自助式餐券，旅展價700元，相當於下殺 72 折；京饌饗味餐券旅展價1799 元，下殺68折。

這次旅展也規畫800個福袋大放送，每天前 200名入場者可抽獎，大獎為飯店住宿券。展覽期間集滿6個章可參加抽獎，大獎為承億集團住宿券；旅展全館消費滿額再加碼抽3天2夜澎湖機票加住宿／精美飯店住宿券。