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高雄巨蛋冬季旅展場登場 搶優惠手刀要快

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄巨蛋冬季旅展即起一連4天在高雄登場，旅行業祭出超殺優惠搶疫後商機，吸引大批民眾擠爆會場。記者王昭月／翻攝
高雄巨蛋冬季旅展即起一連4天在高雄登場，旅行業祭出超殺優惠搶疫後商機，吸引大批民眾擠爆會場。記者王昭月／翻攝

高雄巨蛋冬季旅展即起一連4天在高雄登場，旅行業祭出超殺優惠搶疫後商機，吸引大批民眾擠爆會場，是疫情發生以來難得的盛況。

這次旅展規模堪稱全年最盛大，可樂旅遊、五福旅遊、晴天旅遊、越竹航空等12家品牌旅行社均參展，H2O水京棧國際酒店、高雄福華、承億酒店、義大皇家酒店、義大天悅飯店亦不缺席。

可樂旅遊這次獨家推出高雄_日本九州好好玩 4 日旅展價，只要2萬3800 起就能暢遊。高雄-曼谷夜泰美5日旅展價為2萬8千起。五福旅遊推出日本、韓國、東南亞最高第2人減 3千元、日韓自由行最低1萬999元起。H2O Hotel 水京棧國際酒店推出的Ripple半自助式餐券，旅展價700元，相當於下殺 72 折；京饌饗味餐券旅展價1799 元，下殺68折。

這次旅展也規畫800個福袋大放送，每天前 200名入場者可抽獎，大獎為飯店住宿券。展覽期間集滿6個章可參加抽獎，大獎為承億集團住宿券；旅展全館消費滿額再加碼抽3天2夜澎湖機票加住宿／精美飯店住宿券。

另冬季將至，旅展也邀台東知本金聯世紀酒店首次曝光「台灣溫泉飯店聯盟」聯盟票券，每張 3500 元即可選擇入住聯盟旗下溫泉飯店，包括台中日光溫泉會館、泰安觀止溫泉會館、惠來谷關、北投春天酒店、大板根森林溫泉酒店、台東鹿鳴溫泉酒店、陽明山天籟渡假飯店、享沐時光莊園渡假酒店及知本金聯等 。

可樂旅遊這次獨家推出高雄_日本九州好好玩 4 日旅展價，只要2萬3800 起就能暢遊。高雄-曼谷夜泰美5日旅展價為2萬8千起。記者王昭月／翻攝
可樂旅遊這次獨家推出高雄_日本九州好好玩 4 日旅展價，只要2萬3800 起就能暢遊。高雄-曼谷夜泰美5日旅展價為2萬8千起。記者王昭月／翻攝

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