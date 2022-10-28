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高雄大榮中學拆除基地台 3000居民無網路生活受影響

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄私立大榮中學被家長投訴校內裝設基地台，校方挨罰後要求業者拆除基地台，卻害附近3千戶居民已經超過10天無網路可用，嚴重影響通訊品質，雖然有3家電信暫時派遣行動基地台駐點服務，但訊號品質仍不佳，當地居民紛紛表示希望能有人能重視。記者劉學聖／攝影
高雄私立大榮中學被家長投訴校內裝設基地台，校方挨罰後要求業者拆除基地台，卻害附近3千戶居民已經超過10天無網路可用，嚴重影響通訊品質，雖然有3家電信暫時派遣行動基地台駐點服務，但訊號品質仍不佳，當地居民紛紛表示希望能有人能重視。記者劉學聖／攝影

高市青海路與九如四路一帶，因為私立大榮中學被家長向教育局投訴，指稱校方在校內裝設基地台，電磁波影響孩子的健康，校方挨罰後要求業者拆除基地台，卻害附近3千戶居民已經超過10天無網路可用，嚴重影響通訊品質，雖然有3家電信暫時派遣行動基地台駐點服務，但訊號品質仍不佳，當地居民紛紛表示希望能有人能重視。

受影響的居民氣憤難平，指出業者沒有經過協調就拆基地台，就算有行動基地台進駐，但打電話也只有一格訊號，講電話時，對方斷斷續續聽不清楚，嚴重影響通話品質，連上網也都要跑到馬路上才能勉強收到訊號，造成生活不便。

高雄市教育局指出，從今年8月起，就不斷接受到家長關心，因此也展開調查，指出校方確實在未經核准下，逕行出租校舍頂樓給電信業者架設基地台，共計18支，已要求校方限期改善，校方表示，已經在本月21日請電信公司來拆除，不過就在拆除基地台後，附近住戶連同校內師長的手機訊號都明顯變弱，當地居民有超過3千多用戶受到影響。但如何解決通訊問題，還需要當地居民與電信公司溝通。

高雄私立大榮中學被家長投訴校內裝設基地台，校方挨罰後要求業者拆除基地台，卻害附近3千戶居民已經超過10天無網路可用，嚴重影響通訊品質，當地手機業者貼出告示告知現場網路不佳。記者劉學聖／攝影
高雄私立大榮中學被家長投訴校內裝設基地台，校方挨罰後要求業者拆除基地台，卻害附近3千戶居民已經超過10天無網路可用，嚴重影響通訊品質，當地手機業者貼出告示告知現場網路不佳。記者劉學聖／攝影
高雄私立大榮中學被家長投訴校內裝設基地台，校方挨罰後要求業者拆除基地台，卻害附近3千戶居民已經超過10天無網路可用，嚴重影響通訊品質，雖然有3家電信暫時派遣行動基地台駐點服務，但訊號品質仍不佳，當地居民紛紛表示希望能有人能重視。記者劉學聖／攝影
高雄私立大榮中學被家長投訴校內裝設基地台，校方挨罰後要求業者拆除基地台，卻害附近3千戶居民已經超過10天無網路可用，嚴重影響通訊品質，雖然有3家電信暫時派遣行動基地台駐點服務，但訊號品質仍不佳，當地居民紛紛表示希望能有人能重視。記者劉學聖／攝影
高雄私立大榮中學被家長投訴校內裝設基地台，校方挨罰後要求業者拆除基地台，卻害附近3千戶居民已經超過10天無網路可用，嚴重影響通訊品質，雖然有3家電信暫時派遣行動基地台駐點服務，但訊號品質仍不佳，當地居民紛紛表示希望能有人能重視。記者劉學聖／攝影
高雄私立大榮中學被家長投訴校內裝設基地台，校方挨罰後要求業者拆除基地台，卻害附近3千戶居民已經超過10天無網路可用，嚴重影響通訊品質，雖然有3家電信暫時派遣行動基地台駐點服務，但訊號品質仍不佳，當地居民紛紛表示希望能有人能重視。記者劉學聖／攝影
高雄私立大榮中學被家長投訴校內裝設基地台，校方挨罰後要求業者拆除基地台，卻害附近3千戶居民已經超過10天無網路可用，嚴重影響通訊品質，當地手機業者貼出告示告知現場網路不佳。記者劉學聖／攝影
高雄私立大榮中學被家長投訴校內裝設基地台，校方挨罰後要求業者拆除基地台，卻害附近3千戶居民已經超過10天無網路可用，嚴重影響通訊品質，當地手機業者貼出告示告知現場網路不佳。記者劉學聖／攝影

基地台 教育局 高雄市 網際網路

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