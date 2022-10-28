澎湖國際燈光藝術節 29日推出萬聖節驚喜活動

澎湖縣政府等公私單位推出萬聖節系列活動，29日國際燈光藝術節推出萬聖節驚喜，邀請5名萬聖節之星同樂、澎湖水族館則有「萬聖節鬼牌大對決」活動，民眾可變裝共度不一樣的萬聖節。

澎湖縣政府在第三漁港國際廣場舉辦的澎湖國際燈光藝術節，配合萬聖節到來，明天在園區推出萬聖節驚喜，邀請到5名Cosplay藝術家擔任萬聖節之星，在國際燈光藝術園區與民眾同樂。同時尋找萬聖節之星，可獲得精美紀念品。

澎湖水族館則有「萬聖節鬼牌大對決」活動，館內海底幽暗古堡裡「龍膽魔王」出巡，並與台北兒童新樂園合作推出萬聖節園遊遊戲等，體驗一場恐怖的萬聖節活動。

昇恆昌澎坊三號港則在30日下午在廣場推出「萬聖節變裝來搗蛋」走秀活動，小朋友們將盛裝「扮鬼」走秀。