澎湖國際燈光藝術節 29日推出萬聖節驚喜活動
澎湖縣政府等公私單位推出萬聖節系列活動，29日國際燈光藝術節推出萬聖節驚喜，邀請5名萬聖節之星同樂、澎湖水族館則有「萬聖節鬼牌大對決」活動，民眾可變裝共度不一樣的萬聖節。
澎湖縣政府在第三漁港國際廣場舉辦的澎湖國際燈光藝術節，配合萬聖節到來，明天在園區推出萬聖節驚喜，邀請到5名Cosplay藝術家擔任萬聖節之星，在國際燈光藝術園區與民眾同樂。同時尋找萬聖節之星，可獲得精美紀念品。
澎湖水族館則有「萬聖節鬼牌大對決」活動，館內海底幽暗古堡裡「龍膽魔王」出巡，並與台北兒童新樂園合作推出萬聖節園遊遊戲等，體驗一場恐怖的萬聖節活動。
昇恆昌澎坊三號港則在30日下午在廣場推出「萬聖節變裝來搗蛋」走秀活動，小朋友們將盛裝「扮鬼」走秀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言