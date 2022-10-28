快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

澎湖國際燈光藝術節 29日推出萬聖節驚喜活動

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖縣政府等公私單位推出萬聖節系列活動，29日國際燈光藝術節推出萬聖節驚喜，邀請5名萬聖節之星同樂、澎湖水族館則有「萬聖節鬼牌大對決」活動，民眾可變裝共度不一樣的萬聖節。

澎湖縣政府在第三漁港國際廣場舉辦的澎湖國際燈光藝術節，配合萬聖節到來，明天在園區推出萬聖節驚喜，邀請到5名Cosplay藝術家擔任萬聖節之星，在國際燈光藝術園區與民眾同樂。同時尋找萬聖節之星，可獲得精美紀念品。

澎湖水族館則有「萬聖節鬼牌大對決」活動，館內海底幽暗古堡裡「龍膽魔王」出巡，並與台北兒童新樂園合作推出萬聖節園遊遊戲等，體驗一場恐怖的萬聖節活動。

昇恆昌澎坊三號港則在30日下午在廣場推出「萬聖節變裝來搗蛋」走秀活動，小朋友們將盛裝「扮鬼」走秀。

萬聖節 澎湖縣 藝術節

延伸閱讀

澎湖縣長選戰 藍陣營砲火互轟綠跑基層

鼓勵就讀澎科大 縣府2023年起每人每年補助1萬

每票1000元！澎湖查獲議員參選人現金賄選 2樁腳交保

痛風補給大龍蝦吃到飽 澎湖跨海馬拉松逾 60 道美食饗宴

相關新聞

佳樂水疑遭入侵 奇石恐被盜

開園46年，以奇岩怪石著名的屏東縣滿州鄉佳樂水風景區， 近年因建設老舊，加上陸客禁令和疫情侵襲，連5年虧損，公所連同港口...

小港運動中心蓋在公園綠地上 護樹團體「反對」

高雄市政府規畫在啟用三年的小港森林公園，興建大型運動中心，遭森林城市協會質疑，恐因移植樹木，導致公園綠覆率低於6成，違反...

大橋寫新頁 一了金門人心願

國內首座大規模跨海橋梁金門大橋通車了，5公里車程的大橋，從構思到完工30年，歷經5任縣長。有人說，雖然來得遲，但總算一了金門人心願；也有人認為安全至上，不應為選舉而通車。

國內最長跨徑脊背橋 金門大橋寫下工程新頁

國內第1座大規模跨海橋梁─金門大橋通車了，它不但是台澎金馬最長跨徑脊背橋，樁帽基礎採鋼箱圍堰方式施工，更是台灣地區首次採用的工法，施工經驗可做未來海事橋梁工程標竿。

5分鐘的路走了30年！金門大橋大事記一次看

短短5分鐘車程，從構思、興建，到通車共耗時近30年，金門大橋通車了，期間數度遭質疑為「選舉浮橋」，每逢選舉議題就浮現、選舉過後議題就下沉，如今終於屹立金烈海域。

金門大橋明天通車 高公局辦線上展覽

推動超過10年的金門大橋，明天將正式開放通車，速限為時速60公里，過去從金門搭船到烈嶼約15至20分鐘，未來金門大橋通車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。