高雄文藝獎 首見文資保存類和跨域創作得主

「高雄文藝獎」今天頒獎，由台灣南部美術協會、「火神的眼淚」製作人李志薔、明華園陳昭香、長期投入古蹟修復的陳啟仁及新古典室內樂團創辦人陳欣宜等5人獲獎，高雄市長陳其邁今天出席頒獎，並致詞表示，「高雄文藝獎」是高雄藝文界最高榮譽，今年已邁入第12屆，5名得獎者各自在不同領域深耕，致力藝術創作、學術研究與提攜後進。

陳其邁指出，這次是首次頒發文化資產保存類，和文學跨域影劇、音樂跨域舞台等跨界得主，分別由陳啟仁、李志薔、陳欣宜獲得，他們在不同領域展開跨域創新，開啟新視野，也讓文藝獎在每一個時代裡留下時代足跡。

主辦單位新聞資料指出，中華民國台灣南部美術協會是高雄戰後第一個繪畫團體，堪稱為50年代高雄美術界的拓荒者，帶動高雄美術風氣發展，並創立公募（徵畫）制度培育美術人才，提供南部地區藝術家交流互動的重要平台，深耕傳承70年，開枝散葉培育無數藝術家。

李志薔是首名創作橫跨文學及影視領域的得獎者，曾獲30多項文學獎項，影視作品獲國內外肯定，電影「心靈時鐘」獲休士頓國際影展戲劇類長片金牌獎，電視職人劇「火神的眼淚」開創影視新視野，並致力平衡南北影視資源落差，於義守大學任教，傳承及培育影視創作人才。

陳昭香出身於歌仔戲世家明華園，長期從事歌仔戲表演，勇於挑戰各種角色、多元表演方式，積極參與高雄的藝術節活動，如「見城」、「船愛」等，許多作品首演都在高雄，並致力於校園歌仔戲社團教育與傳承，讓台灣獨有文化在台灣發光、被世界看見。

文藝獎首位文化資產類得主陳啟仁，投入高雄文化資產領域十餘年，研究範圍涵蓋左營海軍眷村、鳳山縣舊城、軍事文化遺產、日式建築、產業建築等，並於高雄大學培育古蹟修復人才，修復「逍遙園」期間，多次赴日拜訪及考證，並促成台日匠師技術交流，讓逍遙園成為文化資產修復經典作品。

陳欣宜成立「新古典室內樂團」，擔任藝術總監，深耕高雄近20年，實踐「有界無域」創作理念，並且匯集高雄各領域人才，打造文學音樂劇場、聲景音樂劇場，開創音樂劇場的新美學形式，並致力大型跨界展演製作，讓世界看見高雄藝術新能量。