高雄青梅產銷失衡 市府祭專案救助紓困助原鄉農民

高雄市桃源及那瑪夏區為全國青梅最大產地，也是原鄉農民重要經濟收入，近年受疫情影響，產銷失衡，廠商收購意願低；市府祭出「青梅專案救助紓困計畫」，助原鄉符合資格的160戶，核撥306萬紓困金，助農民解決燃眉之急。

原民會指出，桃源及那瑪夏區青梅年產量逾9000公噸，為全國最大產地，也是原鄉農民重要經濟收入，近年因疫情造成產銷失衡，廠商收購意願低，加上農糧署及市府啟動1200公噸的青梅收購計畫前，多數梅子早已落果預估損失近七成，衝擊農民生計。

為減緩原民種植青梅的衝擊，市府原民會、農業局於今年4月就前往桃源了解生產情況，並參考去年雨災期間芒果受災戶補助方案，研擬急難救助專案，並依生活經濟條件分級，給予經濟困難的梅農提供補助。

經協調農業局及原民會，給予族人青梅專案救助紓困，於今年7月中旬受理申請，符合救助的對象共160戶，總計核撥306萬，並於10月中旬全數撥入申請人的帳戶。

陳其邁表示，原鄉農損問題，已協調相關單位做出緊急配套措施成立青梅專案救助紓困計畫，青梅產業結構方面，也請原民會配合農業局辦理梅樹整枝示範計畫，藉農藝技術整枝改善梅園環境，提高梅果品質並調節產量。

桃源約150公頃、那瑪夏約50公頃，區公所及農會鼓勵梅農成立產銷班，梅樹整枝示範計畫，改善梅園環境，也盼透過青梅救助紓困金幫助族人解決燃眉之急。

另救助額度部分，市府原民會主委阿布斯說，廠商未及收購而落果無收入者給予2萬元；廠商僅少量收購，且收購量在一定數量以下者給予1萬元，同時建議梅農，採收後須先做篩選，提升梅子品質，進而帶動收購價格。