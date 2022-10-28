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影／屏東蘭州特色遊戲場動物滑梯「落漆」議員憂遊戲場安全

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣蘭州街特色遊戲場，各種動物造型滑梯外觀油漆斑駁嚴重。記者劉星君／攝影
屏東縣蘭州街特色遊戲場，各種動物造型滑梯外觀油漆斑駁嚴重。記者劉星君／攝影

位在屏東市蘭州街的特色遊戲場，兩年前完工，有各式動物造型溜滑梯吸引親子造訪，屏東縣議員黃明賢近期發現，遊戲場內的地面保護墊凹凸不平，滑梯外觀油漆掉落，恐會讓孩子們在玩樂中不小心受傷，希望縣府相關單位重視。縣府工務處表示，設施若有安全疑慮會盡快改善處理，並定期派人巡查加強養護。

屏東縣府近期以一鄉鎮一特色公園遊戲場為主題，縣內打造27座特色遊戲場共融公園，近期推出「寶貝放電護照」，大力推廣親子共融公園，邀請親子來屏東玩，但遊戲場完工後續維護管理，議員盼相關單位正視。

屏東縣議員黃明賢是兩個孩子的父親，他說，蘭州街兒童共融遊戲場，各種動物造型的滑梯外觀「落漆」嚴重，漆掉下來是恐會砸傷孩童，同時地面保護墊也有凹凸不平損傷。

黃明賢說，兒童的遊戲安全是永續發展共融公園重要關鍵，他現勘檢視公園內的遊具設施的使用情形，對受損的遊具與保護設施的資訊回報相關單位，期待在最短時間內完成修繕。

黃明賢說，以兒童為出發點的共融公園設計與維護是優化共融公園第一要件，公園設計與建置更要有彈性，確保未來公園設施的永續使用，在永大公園還出現沙坑內有紅火蟻等情況，維護管理單位要重視。

縣府工務處長楊慶哲說，公園都有定期年度、周期維修，每天清潔、遊具檢查都持續在做，若涉及到安全性會即時緊急處理，若是油漆斑駁等非安全性事項，也在準備發包，後續修繕，永大公園的紅火蟻問題已解決。每個公園保固期不一，保固期後會依標準程序，就近請公所協助維管，未來是否由專責單位維管會再研議。

屏東縣蘭州街特色遊戲場，各種動物造型滑梯外觀油漆斑駁嚴重。記者劉星君／攝影
屏東縣蘭州街特色遊戲場，各種動物造型滑梯外觀油漆斑駁嚴重。記者劉星君／攝影
屏東縣蘭州街特色遊戲場，地面保護墊凹凸不一。記者劉星君／攝影
屏東縣蘭州街特色遊戲場，地面保護墊凹凸不一。記者劉星君／攝影
屏東縣蘭州街特色遊戲場，各種動物造型滑梯外觀油漆斑駁嚴重。記者劉星君／攝影
屏東縣蘭州街特色遊戲場，各種動物造型滑梯外觀油漆斑駁嚴重。記者劉星君／攝影
屏東縣蘭州街特色遊戲場，地面保護墊凹凸不一。記者劉星君／攝影
屏東縣蘭州街特色遊戲場，地面保護墊凹凸不一。記者劉星君／攝影

屏東縣 親子 溜滑梯

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