疫情衝擊經濟華山捐款少4成 檸檬大叔響應關懷九如長輩

疫情衝擊經濟，反映在社福團體捐款，華山基金會屏東縣九如愛心天使站為讓服務穩定，邀集在地企業關懷獨居長輩，九如鄉「檸檬大叔」品牌，理事主席薛承睿一同響應，認助九如鄉10名長輩一年服務經費約15萬元，關懷在地孤老，期盼拋磚引玉邀請大家重視弱勢長輩需求。

今天舉行捐贈儀式，邀請九如鄉長張振亮、代表會主席藍聰信、檸檬大叔薛承睿理事主席帶領全體員工參與受贈儀式，一同貼上象徵愛老人我+1的愛心承諾，一同守護在地長輩。

華山基金會屏東縣站指出，疫情衝擊經濟，加上又遇上選舉年，社福團體遇上募款寒冬，捐款少約四成。華山在屏東縣設置27個天使站，一個天使站一年所需經費約150萬元，九如鄉關懷獨居老人有近80位。

華山基金會屏東縣站表示，感謝「檸檬大叔」號召「保證責任屏東縣東益農產品運銷合作社」及「青田農業股份有限公司」等相關企業，響應華山基金會「愛老人愛團圓」公益計畫，認助九如鄉十位長輩一年服務經費。

今天受贈儀式結束後，薛承睿跟華山站長一同到長輩家關懷，協助長者量血壓、贈送日常所需的關懷物資。薛承睿說，九如鄉許多弱勢長輩靠採收檸檬打工維生，生活辛苦不容易，合作社與100多位農民合作、契作面積約70公頃，九如鄉占8成，65歲以上農民居多。

他說，時常在鄉內看見華山的服務，更有朋友分享當義工的過程，相當認同在地服務，希望善舉號召更多善心民眾支持愛老人計畫。