屏東佳樂水變無人管風景區 地方憂心奇岩怪石遭人盜採

開園46年，以奇岩怪石著名的屏東縣滿州鄉佳樂水風景區， 近年因建設老舊，加上陸客禁令和疫情侵襲，連續5年虧損，公所連同港口吊橋都在3月31日關閉，規畫委外拚轉型，因入口大門未關閉，成了無人管的免費景點；鄉代候選人陳金塗發現入口處欄杆鏈條被破壞，還有卡車留下的車痕，憂心園內奇石深夜遭人盜採。公所雖認為可能性低，但為慎重起見已報警處理。

陳金塗指佳樂水風景區因鄉公所不堪長期虧損於3月底停止營業，但入口大門未封閉，成了遊客免費景點，因無管理員看管，遊客任意穿梭在海岸禁區拍照，還有釣客享受海釣樂，最近通往海岸的入口處欄杆鏈條被人破壞，地上還留有還有大卡車進出的車痕，憂心園內奇石遭有心人利用深夜無人時段進入盜採，要求鄉公所報警處理並加強防範。

鄰近的港口吊橋景點和佳樂水風景區同日關閉後，電視節目《綜藝玩很大》曾申請獲准到吊牆上彩繪，當地居民指出，有年輕粉絲為此到港口吊橋朝聖，看見吊橋入口處緊拉管制線，一旁還貼上滿州鄉公所關閉公告，有人敗興而歸，有人硬闖進入，也有遊客見吊橋入口處無人看管，直接拉開管制線進人，走到吊橋盡頭濕地，讓人搖頭。

鄉公所秘書張成森說，佳樂風景區關閉後仍有環境維護需要，大門未關閉，海岸入口處則有架設欄杆鏈條，避免遊客車輛進入，初步調查欄杆鏈條遭人為剪斷破壞，但海岸奇石無明顯遭切割敲打遭盜採的痕跡，因園內監視器均故障，難釐清事實，已報警並要求2名管理員加強日夜巡邏；港口吊橋也無人員管制，為了安全，呼籲遊客勿擅自闖入。