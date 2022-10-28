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營建署首辦下水道局限空間出入坑作業評鑑 邁向零職災

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
全國首辦的下水道局限空間出入坑作業評鑑，今天在高雄啟動。記者王昭月／攝影
全國首辦的下水道局限空間出入坑作業評鑑，今天在高雄啟動。記者王昭月／攝影

全國下水道局限空間出入坑作業評鑑今天在高雄啟動，內政部營建署長吳欣修、勞動部職安署長鄒子廉及高市府市長林欽榮共同簽署「下水道安全宣言」。吳欣修說，下水道埋在地底平常看不見，卻攸關民眾生活品質，為提升從業人工作場域安全，首辦評鑑促進職災預防，希望確保從業員在雨、汙水下水道等局限空間內百分之百的作業安全。

下水道是民生重要基礎工程，可淨化水環境及加強排水系統韌性，但相關從業人員須深入地底 2.5公尺甚或最深達25公尺施工與養護，工作環境密閉、局限，通風亦不良，危機重重。今早內政部營建署攜手職安署及高市府為評鑑作業祈福，也模擬演練作業人員配戴符合職安規定的裝備，透過防墜設施進入既設人孔，順利救出昏倒人員並急救的情境。

吳欣修說，為確保下水道從業人員在局限空間的作業安全，營建署2021年5月14日頒布「下水道局限空間作業規定」，規範各雨、汙水下水道(含廠站) 需進入局限空間的工程，在管線(渠)維護、維修、保養、勘查或檢視，都需把作業規定納入招標文件，並由得標廠商據以執行。要求標案發包前，應檢視預算書圖，確認是否有依此作業規定核實編列相關設施與人員等經費，達到事前預防，降低職災的目標。

吳欣修說，各縣市現正配合下水道第6期計畫，積極推動汙水下水道建設，為妥善照顧施工人員從業安全，後續將透過22場評鑑，進行一般程序及緊急應變2項考評，確認各縣市施作程序、作業方式是否符合規定，未來也會滾動檢視相關規定及安全措施，邁向「零職災」目標。

據內政部營建署統計，2020年全國下水道職災共7 件、11人傷亡，是下水道職業災害發生件數與傷亡人數最多的一年，經營建署攜手各縣市政府努力改善，隔年職災發生件數與傷亡人數都降至為0。

營建署長吳欣修(左二)、職安署副署長朱金龍(左一)、高雄市副市長 林欽榮(右 一)共同簽署下水道作業安全宣言。記者王昭月／攝影
營建署長吳欣修(左二)、職安署副署長朱金龍(左一)、高雄市副市長 林欽榮(右 一)共同簽署下水道作業安全宣言。記者王昭月／攝影
內政部營建署長吳欣修（中）說，各縣市現正配合下水道第6期計畫，積極推動汙水下水道建設，為妥善照顧這群施工人員從業安全，後續將透過22場評鑑促進職場安全。記者王昭月／攝影
內政部營建署長吳欣修（中）說，各縣市現正配合下水道第6期計畫，積極推動汙水下水道建設，為妥善照顧這群施工人員從業安全，後續將透過22場評鑑促進職場安全。記者王昭月／攝影

職災 勞動部

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