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改善原鄉醫療照護體系 三地門鄉青山村衛生室重建動土

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉青山村衛生室重建工程今天舉行動土典禮。圖／屏東縣府提供
屏東縣三地門鄉青山村衛生室重建工程今天舉行動土典禮。圖／屏東縣府提供

屏東縣三地門鄉青山村衛生室重建工程今天舉行動土典禮，青山村居民約740人，地處偏遠，鄰近大津瀑布，衛生室扮演醫療照護角色更顯重要，提升原鄉部落鄉親健康，縣府爭取青山村衛生室重建，總經費1272萬元，中央補助415萬多元，縣府自籌856萬餘元，預計2023年7月完工啟用。

今天舉行動典禮，由青山文化健康站的vuvu表演熱鬧展開，屏縣府秘書長邱黃肇崇、衛生局副局長張秀君、立委周春米、縣議員江金妹、三地門鄉長車牧勒薩以．拉勒格安一同祝禱。

秘書長邱黃肇崇說，原鄉幅員廣闊，為提供可近性優質醫療環境，除青山村衛生室重建，後續亦將推動其他部落衛生室重（改）建工程，期能提升在地醫療服務，打造優質原鄉照顧體系。

原青山（沙溪）村衛生室建於1981年，面積僅16.9坪，建物老舊空間狹小，無法提供完善醫療保健服務，2019年起，縣府團隊歷經多次協調溝通，終於完成土地撥用，並向衛生福利部爭取經費挹注，今年完成工程發包。

重建後衛生室基地面積50.7坪，為1樓建築物，目前規畫診療室、掛號室、候診室等，除改善醫療保健門診友善就醫環境外，也提供預防注射、家庭訪視、巡迴醫療、整合性篩檢、傳染病防治與衛生教育等公共衛生醫療服務，室外也規畫停車格及無障礙停車場。

衛生室外牆以深色系為主，入口處利用傳統石材及原住民圖騰（陶壺、百步蛇圖紋、太陽）等元素，極富原住民部落風貌，期待以嶄新的軟、硬體設施設備、優質的專業人力和多元的醫療保健服務，守護三地門鄉親的健康。

屏東縣三地門鄉青山村青山衛生室，建物老舊，空間狹小，今天舉行青山村衛生室重建動土典禮，原建物已經拆除。圖／本報資料照片
屏東縣三地門鄉青山村青山衛生室，建物老舊，空間狹小，今天舉行青山村衛生室重建動土典禮，原建物已經拆除。圖／本報資料照片
屏東縣三地門鄉青山村衛生室重建工程今天舉行動土典禮。圖／屏東縣府提供
屏東縣三地門鄉青山村衛生室重建工程今天舉行動土典禮。圖／屏東縣府提供
屏東縣三地門鄉青山村衛生室重建工程今天舉行動土典禮，完工後示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣三地門鄉青山村衛生室重建工程今天舉行動土典禮，完工後示意圖。圖／屏東縣府提供

衛生局 原住民 百步蛇

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