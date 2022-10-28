1126投票日車票開賣 台灣基進候選人籲年輕人返鄉投票

台鐵、高鐵28日上午開賣投票日返鄉車票，台灣基進候選人張博洋、李雨蓁、楊佩樺、劉航遠、張婷婷等人共同在高雄車站前，高舉「光復高雄→高雄起飛」的模擬車票，以及市長、議員與18歲公民權三張選票，喊出「挺十八，快回家」、「返鄉投票、高雄更好」的口號，呼籲年輕人返鄉投票，讓改變持續。

此外，台灣基進將在29日晚上6點起，在捷運鳳山西站旁舉行「本土要過半 基進鬥陣拼」聯合誓師大會。三民區議員候選人張博洋表示，該場誓師大會眾星雲集，包括知名主持人鄭弘儀，對抗「檳榔黨」不遺餘力、捍衛本土農民權益的吳音寧，市長陳其邁也應邀到場站台。

林園大寮區議員候選人楊佩樺表示，自己在高雄出生長大、就學就業也在高雄，雖不必返鄉就能投票，這幾個月來在母校所在的大寮地區競選，意外多了許多接觸學弟妹的機會，不僅跟他們分享護理臨床經驗，也聽到他們對未來就學、就業的想像。

楊佩樺說，看著勇於表達自我的年輕人，更堅定要讓這座城市變成更加友善青年、能夠享受青春的所在；她呼籲所有在外求學、就業的年輕朋友，一定要回家投票，支持18歲公民權入憲，讓學妹、學弟們不只享受青春，更享有對未來的選擇權。自己也在母校輔英科大外掛上支持18歲公民權的看版，想要告訴學弟妹勇於享受青春、做自己。

鳳山區議員候選人李雨蓁說，這次的投票對年輕人來說相當重要，除了地方選舉之外，還有18歲公民權的複決修憲案，過去長期被視為政治冷淡的年輕族群，這幾年在社會議題與公共參與上展現高度活力。

大眾運輸是青年在移動上的重要工具，過去韓國瑜市府時期延宕的高雄大眾運輸系統，也終於透過民主投票機制全面復甦，由此可見每一次投票都在決定城市的未來以及我們的未來，年底希望所有的高雄人一起守護我們的城市和未來。

張博洋表示，車站是暫別與歸來的地方，扮演著替外出打拼的高雄人送行的角色，同時也矗立在原地，盼著每一個遊子返鄉，在站西路通車19個月後，高雄火車站也迎來站東路的通車，向高雄車站的華麗轉身再度邁進一步。「你的一票，決定了家鄉的未來」，除了向旅外高雄鄉親喊話記得回家投票外，他也呼籲年輕人，當年就是因為大家不辭辛勞一次次的返鄉投票，才有機會光復高雄、兩年拚四年，讓好的政治人物繼續為家鄉服務，高雄才能越來越美麗與進步，千萬不要小看自己的一票。

張博洋也說，年底選情冷，對擅長組織動員的大黨有利，但仰賴年輕選票的小黨參選人卻是硬傷；青年返鄉投票，不只用選票讓家鄉更好，也要懇請大家將選票投給有理念的小黨，替地方議會注入更多元的聲音以及活力。

劉航遠表示，對於初出社會的年輕人來說，火車是返鄉最經濟實惠的交通選擇，也必須搭配城市良好的大眾運輸系統、轉乘機能，才能讓年輕人「無痛回家」，這次選擇到台鐵站呼籲返家投票，要向年輕朋友傳達「就連返鄉的路，也能透過這張票變得更好」，未來台灣基進進入議會也將關注捷運延伸、台鐵捷運化改善，以及對應的公車與腳踏車配套措施，讓回家的人能看到家鄉的改變。

針對29日台灣基進造勢晚會，張博洋則說，這次台灣基進的選戰目標是「拚本土過半」，不只在地方上壓縮國民黨席次，因應中國二十大後習近平登基導致台海凶險的5年當中，也透過取得議員席次，讓本土心、有戰力的年輕人為台灣做足準備，在國防、民防、心防都能從基層做起把關。對於陳其邁站台，張博洋說，非常開心，希望共同朝本土最大化的目標邁進。