《屏東海底40米》二刷1000本今起開賣

屏東縣政府今年9月中發行《屏東海底40米》一書，以探索屏東「內太空」之旅為核心精神，透過文字與童話風格的插畫圖案，一筆一畫勾勒出屏東獨有的海洋生態環境，受到廣大讀者支持，首刷2千多本開放預購一周就被搶購一空，二刷1千本今開放訂購，以滿足向隅的讀者。

用一本圖文書，來一趟屏東，開啟一段充滿驚喜的海底旅程！

《屏東海底40米》一書， 以40米海洋深度為刻度，也是40個探索海洋的面向，以潛人的感受，從1米不到的潮間帶往海底層層探索，藉由多種載具如衝浪、獨木舟、立槳、浮潛等，帶領大家找到與海洋接觸與對話的模式，並搭配該深度可能遇見的海洋生物做為設計規劃，融會了海洋生物、生態知識、環境意識、觀光旅遊、漁業與文化等，帶領讀者親近屏東的海洋。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，《屏東海底40米》9月16日開放預購後一周就被搶購一空，首批收到書本的讀者紛紛拍照上網分享美照，在網路上爆紅、引起熱烈討論，也收到許多民眾來電詢問書本二刷開賣日期，訂單陸續湧入，佳評如潮。

縣長潘孟安說，屏東的海底像是一座繽紛的熱帶雨林，豐富的生態樣貌，有著太多的奧妙都值得我們去發現與探索，也希望讓民眾更親海、近海，更加瞭解海洋生態的可貴，透過屏東的海洋生態與世界交朋友，帶來觀光人潮，縣府緊急加印1千本《屏東海底40米》，期望能讓更多人看見屏東的海，也邀請大家一起探索屏東內太空的美。