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接連發生搶銀樓、中頭獎和中油爆炸 網傻眼：高雄昨晚怎麼了？

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄小港區中油大林煉油廠昨深夜10時30分左右，發生工廠爆炸火警，火光照亮天夜空，消防員射水搶救。記者劉學聖／攝影
高雄小港區中油大林煉油廠昨深夜10時30分左右，發生工廠爆炸火警，火光照亮天夜空，消防員射水搶救。記者劉學聖／攝影

高雄市昨晚一個晚上，接連發生3起悲喜事件；晚上8時鳳山區發生銀樓搶案，搶匪僅花1分鐘搶走15萬金飾，緊接著台彩於晚上近10時，宣布威力彩頭獎2.6億，由1人獨得，獎落高市小港區興佳興彩券行；10時30分，又傳出中油大林廠爆炸，讓網友也忍不住問「高雄昨晚怎麼了？」。

高市鳳山區昨晚8時許發生銀樓搶案，頭戴棒球帽、穿黑外套歹徒佯裝買金飾，老闆夫妻拿出金飾供挑選，歹徒竟持辣椒水朝夫妻噴灑，搶走2條金項鍊及1個金戒指後，奪門逃逸，店家損失15萬；警方獲報，發現搶嫌徒步逃往附近市場，正循線追緝搶匪下落。

銀樓搶案發生後，緊接著台彩於晚上近10時宣布，威力彩第111086期昨晚開獎，頭獎1注由1名幸運兒獨得，獎金新台幣2億1665萬4065元，開出頭獎地點在高市小港區興佳興彩券行。

高雄開出威力彩頭獎，一堆人在猜誰是幸運兒，還沉浸在喜樂之中時，中油位於小港的大林廠第三重油脫硫工場昨天深夜10時30分，突然發生爆炸，火光將天空染成一片橘色，爆炸聲驚動小港大林蒲居民到場抗議。

火勢直到今天凌晨3時8分才完全滅火，市府環保局將依空汙法32條對中油祭出500萬罰款，另勞工局已勒令停工改善，同時將依法開出至少30萬的罰鍰。

高市鳳山區銀樓老闆夫妻，以為生意上門，拿出2條金項鍊及1個金戒指，放玻璃櫃上，讓歹徒挑選，結果被歹徒一把搶走，損失15萬。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區銀樓老闆夫妻，以為生意上門，拿出2條金項鍊及1個金戒指，放玻璃櫃上，讓歹徒挑選，結果被歹徒一把搶走，損失15萬。記者石秀華／翻攝
開出威力彩頭獎2.6億的高市小港區興佳興彩券行梁姓業者今天上午開店時，開心放鞭炮慶賀。圖／興佳興彩券行提供
開出威力彩頭獎2.6億的高市小港區興佳興彩券行梁姓業者今天上午開店時，開心放鞭炮慶賀。圖／興佳興彩券行提供

頭獎 彩券行 中油 爆炸 銀樓

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