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影／今年第三次 萬丹泥火山再度噴發 要收成紅豆泡湯了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹鄉灣內村泥火山今年第三度噴發，村長陳玉意嘆，農民即將收成的紅豆田要泡湯了。圖／陳玉意提供
屏東縣萬丹鄉灣內村泥火山今年第三度噴發，村長陳玉意嘆，農民即將收成的紅豆田要泡湯了。圖／陳玉意提供

屏東縣萬丹泥火山又再度噴發，是今年第三度噴發，當地灣內村長陳玉意說，以往一年頂多噴發兩次，今年噴發第三次了，這次噴發地點在上次噴發口皇源聖殿東邊、西邊的紅豆田上，他無奈嘆，「農民即將收成的紅豆又要泡湯了，ㄟ害...」。

萬丹泥火山今年4月8日、6月28日噴發，都在皇源聖殿附近，陳玉意說，今天清晨約5、6點，泥火山又噴發了，這次位置在皇源聖殿周邊有一點點，皇源聖殿東邊、西邊，有兩個噴發口，這兩個噴發口也是先前有噴發紀錄，只是很久沒有噴。

陳玉意說，他目測今天噴發處泥火山約1、2米，「周邊紅豆應該都泡湯了」。他要趕快打電話給公所，這次噴發泥火山位置，有一處不好引流，沒有開挖口，另一處則是引流需要較長時間。

陳玉意說，以往都噴發兩次，今年噴發第三次，「今年事情太多了，又是疫情，可能流年不利」。

萬丹泥火山近年噴發地點多在皇源聖殿附近。11年前相隔約500公尺的赤山巖汞汙泥棄置場附近曾噴發，一度引發公安危機。文史工作者李明進調查，《重修台灣府志》記載，泥火山第一次噴發在清康熙61年間，原始噴發處在赤山巖附近鯉魚山，地方因此流傳不少鄉野奇談，主角都是鯉魚精。

屏東縣萬丹鄉灣內村泥火山今年第三度噴發，村長陳玉意嘆，農民即將收成的紅豆田要泡湯了。圖／陳玉意提供
屏東縣萬丹鄉灣內村泥火山今年第三度噴發，村長陳玉意嘆，農民即將收成的紅豆田要泡湯了。圖／陳玉意提供
屏東縣萬丹鄉灣內村泥火山今年第三度噴發，村長陳玉意嘆，農民即將收成的紅豆田要泡湯了。圖／陳玉意提供
屏東縣萬丹鄉灣內村泥火山今年第三度噴發，村長陳玉意嘆，農民即將收成的紅豆田要泡湯了。圖／陳玉意提供
屏東縣萬丹鄉灣內村泥火山今年第三度噴發，村長陳玉意嘆，農民即將收成的紅豆田要泡湯了。圖／陳玉意提供
屏東縣萬丹鄉灣內村泥火山今年第三度噴發，村長陳玉意嘆，農民即將收成的紅豆田要泡湯了。圖／陳玉意提供
屏東縣萬丹鄉灣內村泥火山今年第三度噴發，村長陳玉意嘆，農民即將收成的紅豆田要泡湯了。圖／陳玉意提供
屏東縣萬丹鄉灣內村泥火山今年第三度噴發，村長陳玉意嘆，農民即將收成的紅豆田要泡湯了。圖／陳玉意提供
屏東縣萬丹鄉灣內村泥火山今年第三度噴發，村長陳玉意嘆，農民即將收成的紅豆田要泡湯了。圖／陳玉意提供
屏東縣萬丹鄉灣內村泥火山今年第三度噴發，村長陳玉意嘆，農民即將收成的紅豆田要泡湯了。圖／陳玉意提供

泥火山 萬丹 文史工作者

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