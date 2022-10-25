千里送暖！屏東縣捐物資助日本旭川市 副市長抵台致謝

疫情期間，日本旭川市發生醫院內感染，缺乏醫療物資，旭川市長親筆寫信向屏東縣政府求援，縣長潘孟安指示募集所需物資快速寄抵日本，國境解封後，旭川副市長菅野直行率團到屏東表達謝意。

屏東縣政府今天新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，日本旭川市發生醫院內感染，缺乏醫療物資，旭川市長今津寬介用親筆信向千里外的屏東縣政府求援，即使素昧平生，潘孟安仍指示募集所需物資快速寄抵日本。

縣府表示，素昧平生的城市，因捐贈物資資開啟了交流契機，之後雙方連繫緊密，曾辦理線上觀光物產推介會，更於今年初在勝利星村舉辦的屏東日本友好感謝祭中，旭川市還特別空運日本的雪來台共襄盛舉。

國境解封後，原本今津寬介要率隊到屏東致謝，因行前確診，改由菅野直行率領相關人員前往。旭川市和屏東縣今天在會場以彼此特產巧克力相見歡，承諾未來的城市交流與觀光互訪。

潘孟安表示，菅野一行人用短暫3天來台，昨晚扺達屏東，行程疲累卻代表著城市間關係的緊密，他希望用彼此都有的特產巧克力搭起城市情誼，更期盼後疫情復航後，雙方民眾都能到彼此的城市互訪，體驗和不一樣的四季風情。

潘孟安指出，北海道旭川市位於日本最北邊，屏東縣位於台灣最南端，旭川市不靠海，屏東三面環海，旭川常年溫度偏低，屏東則是終年恆春，雖然雙方氣候、地理環境有差別，但都是在地的農業、觀光大縣，相信未來會激起更多火花。

菅野直行則感謝潘孟安在台日復航業務上的接洽與協助，他說，旭川市的台日航線預計明年2、3月就能復航，相當期待復航的到來，讓彼此交流可以更緊密。

菅野直行說，市長今津寬介非常感謝潘孟安及縣府在2021年疫情期間，溫暖地伸出援手，及時支援當時迫切需要的防疫物資，這次無法親自前來，感到十分抱歉，特別準備一封致歉信要轉交，期待未來有機會更深入了解屏東。