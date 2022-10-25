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金門航空站飛安宣導周 大獎機票學生搶答熱烈

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門航空站今天辦飛安宣導週頒獎表揚贊助廠商與協辦單位。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天辦飛安宣導週頒獎表揚贊助廠商與協辦單位。記者蔡家蓁／攝影

金門航空站今天舉辦飛安宣導週國中書法及國小寫生比賽獲獎者頒獎典禮，邀請比賽得獎小朋友，到機場體驗安檢通關，觀看機場人員示範消防救援，讓學生們對於維護飛航安全有更加的了解，活動中，還安排有獎問答，最大獎送出北金來回機票，學生反應超熱烈。

這場頒獎典禮由金門航空站主任洪念慈主持，包括各航空公司主管與周邊友軍都有出席；洪念慈表示，今年共有5所國中派學生參加飛安宣導國中書法比賽，另有13所國小參與本次機場寫生比賽，共計75名學生參賽，得獎作品同時於旅客通關安檢線旁的走廊展出。

洪念慈指出，金門航空站配合加強宣導飛安觀念，為擴大宣導成效，除9月26日舉辦書法比賽、寫生比賽外，今日特別頒獎表揚各類組績優學生，同時特別安排「遊」機場活動， 由航站人員帶領體驗通關、安檢及參觀航空消救設施，參與學生反應非常熱烈，大開眼界。

今天現場也安排了有獎問答，讓小朋友及現場旅客能明白更多有關飛航安全必須注意的事項。小朋友表示，經過遊機場的體驗，對維護飛航安全更加瞭解；民用航空局也希望透過這次飛安宣導，使更多民眾知道如何遵守民航局相關規定，確保金門飛安零事故。

金門航空站說，藉著小朋友遊機場的各項體驗，讓學生們對於維護飛航安全有更加的了解，希望飛航安全的觀念能夠向下扎根，擴大宣導效果；並期透過本次飛安宣導活動，使更多旅客熟悉民航局相關規定並配合遵守，大家共同維護與確保飛航之安全。

金門航空站今天辦飛安宣導週頒獎表揚，安排得獎者參觀航站。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天辦飛安宣導週頒獎表揚，安排得獎者參觀航站。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天辦飛安宣導週頒獎表揚，現場辦有獎徵答，吸引學生搶答。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天辦飛安宣導週頒獎表揚，現場辦有獎徵答，吸引學生搶答。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天辦飛安宣導週頒獎表揚，現場辦有獎徵答，學生幸運獲得來回機票。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天辦飛安宣導週頒獎表揚，現場辦有獎徵答，學生幸運獲得來回機票。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天辦飛安宣導週頒獎表揚，安排得獎者參觀航站。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天辦飛安宣導週頒獎表揚，安排得獎者參觀航站。記者蔡家蓁／攝影

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