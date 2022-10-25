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高雄+4811 公費流感疫苗第2階段開放11月1日開打

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市今天公布新增4811例COVID-19本土確診個案，盛行率29.51%。圖／高雄市衛生局提供
高雄市今天公布新增4811例COVID-19本土確診個案，盛行率29.51%。圖／高雄市衛生局提供

高雄市今天公布新增4811例COVID-19本土確診個案，盛行率29.51%。高雄市政府今日召開防疫會議，指揮官陳其邁提醒，隨著邊境解封，接觸者「以篩代隔」免居家隔離、營業場所及公共場域取消體溫量測等防疫措施逐步鬆綁，請民眾持續做好戴口罩、勤洗手、打疫苗的防疫基本功，返家立即洗手、洗臉、換衣服。

高雄市衛生局表示，目前負壓隔離及專責病房總計735床，空床率34.9%。依據世界衛生組織資料顯示，BA.5變異株仍為全球主流株且持續變異，接種加強劑疫苗對BA.5變異株具明確保護力，有效預防住院、重症及死亡風險。

衛生局表示，家中如有65歲以上長輩丶學齡前嬰幼兒、慢性疾病或重大傷病等高風險脆弱族群，更應積極安排疫苗接種獲得保護力，出現疑似症狀儘速快篩或就醫，倘確診請遵照醫囑儘早服用抗病毒藥，嚴防重症或死亡風險。要接種的民眾可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，也可上衛生局全球資訊網查詢疫苗接種合約院所名單電洽預約。

衛生局提醒，今年秋冬上呼吸道病毒活躍，公費流感疫苗第2階段即將於11月1日開打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人；第1階段開打至今，高雄市已有40萬4030人完成接種，整體接種進度54.1%，去年同期為37.4%，接種情況非常踴躍。即日起至10月30日前往高雄市261間幼兒流感合約院所，完成流感疫苗接種的6個月以上、3歲以下嬰幼兒，將隨機送兒童牙刷、兒童平面口罩、酒精噴瓶、卡通貼紙，數量有限送完為止。

流感疫苗 衛生局 高雄市

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