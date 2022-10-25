第三條高捷！黃線機廠10月31日動土 預估2028通車

高雄市政府拚捷運建設，市長陳其邁任內捷運建設4線齊發，高市捷運局今宣布，高雄第三條捷運，黃線將在10月31日舉辦機廠統包工程動土典禮。機廠預定地原是鳥松第三公墓，捷運局今天舉辦遷墓祈福法會，也宣告黃線將正式動工，預計2028年完工通車。

黃線總經費1442.37億元，中央負擔833.82億元，市府負擔608.55億元。捷運局表示，捷運黃線今年3月獲行政院核定，在8月26日完成YM01標機電系統暨機廠統包工程採購案決標，機廠統包工程將於10月31日舉辦動土祈福典禮。機廠是捷運的起點肩負捷運車輛維修、駐車的重要任務，並規畫有行控中心以掌握全線營運狀況。機廠也是未來營運單位進駐後重要的辦公處所，是捷運系統中重要的場站設施。

黃線整體路線為倒Y字形，分別為建工民族路段、澄清五甲路段，行經市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。路線總長約22.91公里，設置23座車站，包括22座地下車站、一座高架車站及機廠一座。全線完工通車後可提供市民與捷運紅橘線、輕軌、台鐵等運輸系統更加便利的轉乘服務，在市區形成便捷密集之捷運路網。

市府團隊辦理招標發包作業，在今年8月26日完成高雄捷運黃線YM01標機電系統暨機廠統包工程的採購決標作業，由德國西門子交通運輸股份有限公司台灣分公司、新加坡科技電子有限公司及瑞士施泰德鐵路股份有限公司共同組成的團隊得標。高雄捷運黃線將採全自動化控制的中運量捷運系統。