高市繳出多張「六都第一」財政成績單 陳其邁設4大目標

高雄市政府今召開市政會議，財政局指出，陳其邁上任至今，團隊透過開源節流健全財政，交出多項六都第一成績單，包括今年上半年促參金額620億元、去年營利事業銷售額5.57兆，成長率23%；營所稅及綜所稅成長率達140%及86%，均為六都第一。陳其邁也設定「促參達千億」、「營利事業銷售額突破6兆」、「111年0舉借」及「減債百億」等4大目標。

財政局指出，陳其邁市長上任後，帶領團隊嚴守財政紀律、落實開源節流，透過開源，包括招商引資5187億元、推動促參919億元、節流，包括將既有的高利率銀行借款轉為發行低利率的公債，節省利息支出4.11億元。不僅去年達成「0舉借」目標，決算收支賸餘0.28億元，上任2年來，更已減債70億元。

財政局長陳勇勝指出，陳其邁上任兩年，透過開源節流已交出多項六都第一成績單。包括，今年年上半年財政部認列促參金額620億元，居全國第一，較109年上任前4.76億元，成長130倍。第二，招商有成，帶動營利事業銷售額增加，代表公司賺錢，回饋員工加薪，高雄110年營利事業銷售額由4.5兆，突破為5.57兆，增加1.05兆，成長率23%；工資率成長8.63%，成長率都是六都第一。

自有財源持續增加，今年1至9月國稅地方稅收2592億元，首次超越新北市，為六都第二，較去年同期成長36.85%。另外營所稅及綜所稅成長率達140%及86%，均為六都第一，未來透過中央統籌分配稅分配機制，將可提高高雄市自有財源，充裕市政建設所需資金。

財政局表示，陳其邁上任後掌握國內外低利環境，發行公債節省利息效益4.11億元，為六都第一。今年更獲得議會支持及財政部肯定，率先六都通過乙類公債發行條例，持續節省利息支出。最後，為落實居住正義政策，今年所推動的囤房稅稅收，是六都第一將全數稅收用來作為青年弱勢住宅租金補貼，約有1萬戶家庭受惠。