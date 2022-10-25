快訊

「對不起⋯我已經不是以前的自己」 蔡淑臻發文吐心聲：不是想討拍

高市繳出多張「六都第一」財政成績單 陳其邁設4大目標

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市政府今年繳出多張六都第一財政成績單。圖／高雄市財政局提供
高雄市政府今年繳出多張六都第一財政成績單。圖／高雄市財政局提供

高雄市政府今召開市政會議，財政局指出，陳其邁上任至今，團隊透過開源節流健全財政，交出多項六都第一成績單，包括今年上半年促參金額620億元、去年營利事業銷售額5.57兆，成長率23%；營所稅及綜所稅成長率達140%及86%，均為六都第一。陳其邁也設定「促參達千億」、「營利事業銷售額突破6兆」、「111年0舉借」及「減債百億」等4大目標。

財政局指出，陳其邁市長上任後，帶領團隊嚴守財政紀律、落實開源節流，透過開源，包括招商引資5187億元、推動促參919億元、節流，包括將既有的高利率銀行借款轉為發行低利率的公債，節省利息支出4.11億元。不僅去年達成「0舉借」目標，決算收支賸餘0.28億元，上任2年來，更已減債70億元。

財政局長陳勇勝指出，陳其邁上任兩年，透過開源節流已交出多項六都第一成績單。包括，今年年上半年財政部認列促參金額620億元，居全國第一，較109年上任前4.76億元，成長130倍。第二，招商有成，帶動營利事業銷售額增加，代表公司賺錢，回饋員工加薪，高雄110年營利事業銷售額由4.5兆，突破為5.57兆，增加1.05兆，成長率23%；工資率成長8.63%，成長率都是六都第一。

自有財源持續增加，今年1至9月國稅地方稅收2592億元，首次超越新北市，為六都第二，較去年同期成長36.85%。另外營所稅及綜所稅成長率達140%及86%，均為六都第一，未來透過中央統籌分配稅分配機制，將可提高高雄市自有財源，充裕市政建設所需資金。

財政局表示，陳其邁上任後掌握國內外低利環境，發行公債節省利息效益4.11億元，為六都第一。今年更獲得議會支持及財政部肯定，率先六都通過乙類公債發行條例，持續節省利息支出。最後，為落實居住正義政策，今年所推動的囤房稅稅收，是六都第一將全數稅收用來作為青年弱勢住宅租金補貼，約有1萬戶家庭受惠。

陳勇勝強調，市府團隊在陳其邁帶領下持續努力，促參績效目前已達919億元，本市營利事業銷售額也持續成長，今年有信心達成「促參績效千億」、「全年營利事業銷售額突破6兆元」、再次「0舉借」以及「減債百億」的目標邁進。

高雄市政府今年繳出多張六都第一財政成績單。圖／高雄市財政局提供
高雄市政府今年繳出多張六都第一財政成績單。圖／高雄市財政局提供

陳其邁 高雄市

延伸閱讀

高雄選情起風了？ 柯辦曝大數據：柯志恩網路聲量勝陳其邁

韓國瑜說票投柯志恩是「買一送二」綠營酸滯銷品才促銷

高雄綠軍強打「抓漏掉的青春」 挺18歲公民權也是催青年票

陳其邁主持治安會報 警方交成績單「槍案六都最少」

相關新聞

屏東小琉球自由潛水與漁場重疊 海委會提設專區解方兩造無共識

屏東小琉球迎來每年百萬人登島的榮景，本報追蹤報導小琉球因過量遊客面臨生態與觀光拉鋸議題，海洋委員會今天在琉球鄉召開大平台...

高市繳出多張「六都第一」財政成績單 陳其邁設4大目標

高雄市政府今召開市政會議，財政局指出，陳其邁上任至今，團隊透過開源節流健全財政，交出多項六都第一成績單，包括今年上半年促...

高雄阿蓮區綠能節電 獲環保署低碳永續家園區銀級認證

高雄市阿蓮區今年10月獲環保署低碳永續家園區銀級認證，為高雄2050淨零目標再前進一步。高雄市到目前已取得1處地方政府銀...

遊客爆量重傷小琉球海洋生態 屏縣府將收保育費以價制量

屏東小琉球疫情趨緩後重現假日萬人登島榮景，學者疾呼過量遊客重傷海洋生態，請官方研擬承載量管制或收費辦法，預定明年初收取保...

古寧頭戰役73周年 楊鎮浯籲開放小三通緩解兩岸緊張

73年前，金門這塊土地上，發生了一場舉世矚目的古寧頭戰役，這場戰役不僅震驚海內外，也讓金門這座小島瞬間為世人所知曉。陸軍...

動保團體跨海到澎湖為犬貓絕育 怪手出動找到廢車下母狗

台灣之心愛護動物協會跨海到澎湖為犬貓絕育，有隻浪犬長期躲在工廠廢車下，工廠主人出動怪手協助抬高廢車，讓志工順利帶母犬到活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。