高雄阿蓮區綠能節電 獲環保署低碳永續家園區銀級認證

高雄市阿蓮區今年10月獲環保署低碳永續家園區銀級認證，為高雄2050淨零目標再前進一步。高雄市到目前已取得1處地方政府銀級、2處區銀級、11處區銅級、4處里銀級、55處里銅級以及477個里加入永續家園的行列，村里認證比例為全國第二。

為打造高雄為淨零城市，高雄市環保局參與低碳社區建置，積極推動社區申請環保署低碳永續家園認證，希望藉由社區或鄰里拋磚引玉，帶動低碳生活模式，從社區影響至行政區再擴及全市。

環保局表示，阿蓮區獲銀級評等在於積極推動各項永續低碳行動，生態綠化方面，營造崙港社區、石安社區、如意公園等處區域綠化，提升區內生態豐富度，面積達89萬平方公尺；在綠能節電方面，區內各機關、學校單位皆設有太陽能系統，設置容量達2000瓩，年節電240萬度，減碳約123萬公斤二氧化碳；且區內家戶屋頂多數設有太陽能熱水器，低碳精神落實至社區每個角落。

阿蓮區內石安牧場生產過程推動廢棄物循環再利用，將雞糞100%回收後與清洗雞蛋的廢水，透過厭氧發酵槽分解產生沼氣後，燃燒作為發電能源，減少溫室氣體排放，完成產品碳足跡盤查並取得減碳標籤，致力於產品價值極大化及友善環境，創造共生共榮的環境。

阿蓮區富含多元人文地景，除了盛產在地農產外，也致力生態復育及老舊建物再利用，如廢棄礦區打造成大崗山生態園區，提供民眾假日休閒好去處，改造面積達81公頃；舊有台糖廢線鐵道改造成綠意盎然的打卡秘境，全長約750公尺，在人文方面，通過大學深根方案及城鎮之心計畫，將老舊古厝群重新翻修，資源循環再利用，賦予舊建築新價值。阿蓮近年更把自然生態、人文歷史和地方產業納入低碳旅遊導覽，吸引慕名而來的觀光客重新認識阿蓮庄。