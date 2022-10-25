屏東小琉球自由潛水與漁場重疊 海委會提設專區解方兩造無共識

屏東小琉球迎來每年百萬人登島的榮景，本報追蹤報導小琉球因過量遊客面臨生態與觀光拉鋸議題，海洋委員會今天在琉球鄉召開大平台會議，針對自由潛水與船舶作業範圍重疊衍生關係緊張，決議由鵬管處和縣府小平台會議取得共識後再畫設專區。

屏東縣小琉球是水域活動勝地，海洋委員會化解小琉球在遊憩活動、漁業捕撈與生態保育等各類海域使用行為衝突，今天在琉球區漁會再友召開大平台會議，由海委會海洋資源處長王茂城主持。

討論主題包括小琉球自由潛水活動與船舶航行範圍重疊，衍生遊憩與船舶安全問題、水域遊憩設備使用管理問題，影響遊客安全與海洋生物棲息環境、維護遊憩品質及生態永續和研議小琉球遊憩承載量。

小琉球美麗海岸線，近年成為自由潛水新寵，前天離岸百餘公尺海域又發生漁船和自由潛水客的安全衝突，海委會建議交通部鵬管處依水域遊憩活動管理辦法畫設專區或熱區，訂定管理辦法。

自由潛水協會今天表達反對設專區的立場，因正面表列許可的自由潛水活動區域與「原則開放、例外管理」精神不符，且有違行政院「向海致敬」政策，建議設熱區，漁民代表則強調安全第一，支持設專區。

台灣自由潛水發展協會發言人吳秉宥表示，閉氣下水的自由潛水樣態多元，近年快速成長，最近在世錦賽奪下2銀為國爭光。小琉球四季皆宜，是選手重要訓練海域和潛點，協會贊同管理，但不能公告設專區限制，對於少數失序行為，協會也拜訪漁會找出衝突原因，可避開漁汛期，要求潛水員配備顏色醒目的浮球，攜帶浮標，遇到漁船主動示警，保持安全距離，是可以找到平衡點。

「漁民常在擔心會不會撞到人！」琉球區漁會理事長洪文良說，小琉球沿近海域都是延繩釣、一支釣漁業作業熱區，海上進出頻繁，海上遊憩活動日益興盛，常有自由潛水遊客與海上航行船隻發生安全衝突，為保障漁船作業權益和促進觀光發展並維護自由潛水遊客的安全，避免發生碰撞危及潛客生命，周邊海域應適當畫設專區海域，確保雙方生命財產安全。

另外，水上載具置放沙灘影響海龜上岸產卵，屏縣府表示，海委會調查海龜上岸產卵棲地包括杉福、漁埕尾、肚仔坪、蛤板灣、龍蝦洞等5處自然人文生態景觀圍內，依野生動物保育法將由海委會畫設為海龜重要棲息環境或保護區後，縣府再公告。