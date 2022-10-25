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遊客爆量重傷小琉球海洋生態 屏縣府將收保育費以價制量

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
學者調查屏東小琉球過量遊客已重傷環境生態，請官方研擬承載量管制或收費辦法，屏東縣政府已依發展觀光條例研擬保育費收費辦法，預定明年初上路，先在杉福和漁埕尾2處設有管制站的自然人文生態景觀區潮間帶試辦。圖／民眾提供
學者調查屏東小琉球過量遊客已重傷環境生態，請官方研擬承載量管制或收費辦法，屏東縣政府已依發展觀光條例研擬保育費收費辦法，預定明年初上路，先在杉福和漁埕尾2處設有管制站的自然人文生態景觀區潮間帶試辦。圖／民眾提供

屏東小琉球疫情趨緩後重現假日萬人登島榮景，學者疾呼過量遊客重傷海洋生態，請官方研擬承載量管制或收費辦法，預定明年初收取保育費措施將上路。

屏東縣政府6月開會拋出收取保育費議題，與會多數贊同後，已依發展觀光條例研擬收費辦法，預定年底召開地方說明會，明年初上路，先在杉福和漁埕尾2處設有管制站的自然人文生態景觀區潮間帶試辦，每人60元，另擇定生態敏感地區，研擬遊客承載量管理方案。

「生態不是廉價的，依各國例子，收費為生態保育開源，值得推動！」中山大學教授張水鍇去年進行小琉球保育費收取可行性評估，調查顯示，97%遊客接受保育費、87%接受100元，有63%願接受法規上限120元，也有九成的自然人文生態景觀區導覽解說員支持；收保育費同時結合導覽費，使業者有合理利潤，降低遊客數量，專款用於設施維護、生態調查、復育、管制人員聘用、地方回饋等。

縣府海洋暨漁業事務所代理所長陳仕元說，環團年初前發表珊瑚礁體檢12年成果報告，發現小琉球活珊瑚覆蓋率僅1到2成，全台最低，縣府6月召開漁業及保育小平台會議，討論收費保育費、潮間帶承載量下修、珊瑚衰減嚴重海域劃設禁漁區3項議題，中山大學團隊建議收取保育費部分獲多數贊同，縣府決定依發展觀光條例研擬收費辦法，首年從60元開始，等生態資源恢復後調至100元，同時推動導覽員分級制。

他說，小琉球自然人文生態景觀區5處潮間帶，學者調查因過量遊客踩踏，海洋生物明顯衰退，縣府今年3月公告為保育示範區，杉福、漁埕尾和肚仔坪3處，同一時段進入由500降至300人，12月至3月為休養期，保育費首年先在設有管制站的杉福和漁埕尾2處實施，成效好再擴大辦理；至於海委會調查認為現階段管制人數仍太多，將持續監測，已劃設導覽專用步道，要求不能跨出步道，若還是無效會降低管制人數。

小琉球觀光協會發展協會理事長許博翰說，小島面積不大，收保育費可能會讓部分遊客轉往其他海岸，利弊難料，最好以輪休或降低承載量方式管制遊客進入潮間帶，先把現有3個管制區做好最重要；小琉球自然人文生態發展會理事長陳文玉說，跨出保育費收費第一步，可共創多贏，全島登島承載量執行有難度，可先針對敏感地區管控遊客量，並有專業科學研究數據說服大眾。

小琉球 潮間帶 屏東縣

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