古寧頭戰役73周年 楊鎮浯籲開放小三通緩解兩岸緊張

73年前，金門這塊土地上，發生了一場舉世矚目的古寧頭戰役，這場戰役不僅震驚海內外，也讓金門這座小島瞬間為世人所知曉。陸軍金門防衛指揮部今日舉辦「古寧頭戰役73周年追思祭悼活動」，由金防部指揮官陳忠文中將與金門縣長楊鎮浯共同主祭，多位金防部弟兄手持馨香，列隊向陣亡先烈獻花致敬，場面莊嚴。

追思祭祀典禮由陳忠文與楊鎮浯和各鄉鎮等地方官員，以及三軍官兵代表到太武山公墓忠烈殿向已故革命先烈致祭；隨後一行人轉往太武山公墓墓塚區，透過上香、獻花及默哀等儀式，表達對陣公亡將士的追思與感念。

楊鎮浯表示，每年公祭時，都喚醒金門鄉親對這段歷史的刻骨銘心，希望藉由這段歷史，喚醒國人對和平的渴望並追求和平；他也提及，現在兩岸關係緊張，更應該想辦法避免紛爭、創造和平；楊鎮浯說，如果此時中央政府釋出善意，盡速開放小三通，以金門為出發點，將會是兩岸和平關係重要的突破口。

民國38年10月25日發生的古寧頭戰役，共軍自大嶝、小嶝、蓮河及廈門渡海進犯，向金門北海岸口至古寧頭一線發起攻勢，掀起震驚中外的古寧頭戰役。

據了解，當時解放軍28軍下屬3個團共9000餘人渡海進攻金門，國共激戰3天至27日結束，據資料顯示，共軍共有5175人陣亡、3873人被俘；國軍則有2437人陣亡、3700多人受傷，此役國軍奏捷，轉敗為勝，穩住了風雨飄搖的情勢，穩定了兩岸的局勢。

金門防衛指揮部指出，當年中共企圖以優勢兵力，一舉擊潰國軍防線；駐防金門將士浴血奮戰，置個人死生於度外，歷經晝夜激戰，扭轉乾坤，化險為夷，最終開創勝利契機，成功殲滅來犯敵人。