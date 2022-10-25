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動保團體跨海到澎湖為犬貓絕育 怪手出動找到廢車下母狗

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣之心愛護動物協會到澎湖為犬貓絕育，工廠出動怪手吊起廢棄車輛，讓不親人的母犬得以絕育，終結繁殖的循環。圖／台灣之心愛護動物協會提供
台灣之心愛護動物協會到澎湖為犬貓絕育，工廠出動怪手吊起廢棄車輛，讓不親人的母犬得以絕育，終結繁殖的循環。圖／台灣之心愛護動物協會提供

台灣之心愛護動物協會跨海到澎湖為犬貓絕育，有隻浪犬長期躲在工廠廢車下，工廠主人出動怪手協助抬高廢車，讓志工順利帶母犬到活動現場絕育。

台灣之心愛護動物協會睽違2年再度踏上澎湖，首次與澎湖縣家畜疾病防治所合作，本月2日到6日舉辦4天的下鄉絕育行動，協助動物醫療資源較難取得的離島。

這次活動為澎湖280多隻犬貓完成絕育，包含防治所內收容的所有未絕育母犬，為離島的遊蕩犬貓源頭絕育盡一份心力；在澎湖下鄉絕育行動中，遇到一位在地居民，家中工廠腹地大，有近10隻浪犬定居於此，長久以來生育數次，工廠主人很困擾。

其中一隻浪犬較不親人，始終無法帶到絕育活動會場，工廠主人因此向台灣之心求助。台灣之心人員到現場協助，經過一番搜尋後，發現不親人的母犬躲藏在一輛廢棄汽車底下，工廠主人直接開怪手協助，吊起廢棄汽車，順利將母犬帶回活動現場完成絕育，也解除工廠主人長年憂心。

為了讓4天活動達到最佳效益，台灣之心統籌組織20人的工作團隊，除了協會工作人員，還包含獸醫師、獸醫助理及志工，從民眾報到至手術後照護叮嚀等環節都一手包辦。

台灣之心表示，以離島的遊蕩犬貓族群來說，短時間的下鄉絕育行動確實不足以作出顯著的改變，但還是能解決民眾對於犬貓個體不斷繁殖的困擾，期待離島動物醫療資源能提升，未來能由澎湖自行進行長期且大規模的遊蕩犬貓源頭絕育計劃。

手術後志工為飼主細心講解犬貓術後照護須知。圖／台灣之心愛護動物協會提供
手術後志工為飼主細心講解犬貓術後照護須知。圖／台灣之心愛護動物協會提供

澎湖縣 獸醫師

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