快訊

屏東佳冬凶案！鄰居不睦爆口角 揮刀砍人一死三傷

「你們都得死！」聖路易高中槍案3死6傷 1女生正面撞見 槍卡住逃死劫

三峽嚴重車禍！軍用卡車與機車擦撞 雙載母女命危送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國發會審議通過高雄增設岡山第二交流道 交通紓解有望

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市新工處指出，岡山第二交流道位在岡山交流道以北至高科交流道之間，民眾未來自岡山地區進入國道，平均節省5至6分鐘。圖／高雄市新工處提供
高雄市新工處指出，岡山第二交流道位在岡山交流道以北至高科交流道之間，民眾未來自岡山地區進入國道，平均節省5至6分鐘。圖／高雄市新工處提供

因應未來高雄橋頭科學園區及岡山區日益增加的車潮，高雄市政府爭取增設岡山第二交流道，終獲得國發會審議通過，總經費43.8億元，預計民國2028年前完工通車，以解決國道1號岡山交流道及周邊壅塞車流。

市府工務局表示，國道1號岡山路段西側有本洲工業區、永安工業區及環保科技園區，重車多，造成岡山交流道及周邊市186道路長期壅塞。市府2016年起即著手研究岡山第二交流道的可行性，爭取交通部增設，這兩年加大力度與交通部溝通用地、路型設計及經費分攤，去年5月7日先核定可行性研究，今年10月24日獲國發會審議通過。

高雄市新工處指出，岡山第二交流道位在岡山交流道以北至高科交流道之間，進出連絡道為高28線嘉新東路，完工後，大岡山民眾可由第二交流道上國一，不必再繞行岡山市區外環道及186市道進入國道，初估每天會有4萬輛小客車使用進出國道時間平均節省約5至6分鐘。

岡山 國道 交通部 高雄市

延伸閱讀

真的免費！高雄洲際飯店招百名祕密客入住體驗一泊二食

陳其邁主持治安會報 警方交成績單「槍案六都最少」

高雄岡山工廠螺絲機具起火 廠房被黑煙攻陷幸無人傷

台灣設計展高雄落幕 參觀人次破600萬創紀錄

相關新聞

潛水重疊漁區 小琉球研議解方

屏東離島小琉球有漁民23日出海捕撈，在離岸百餘米水域驚見自由潛水員，急忙出聲示警，憂心在漁筏作業區潛水萬一遭馬達擊中，後...

國發會審議通過高雄增設岡山第二交流道 交通紓解有望

因應未來高雄橋頭科學園區及岡山區日益增加的車潮，高雄市政府爭取增設岡山第二交流道，終獲得國發會審議通過，總經費43.8億...

沒戴口罩太早開單 被撤銷

高雄市政府去年5月19日超前部署，對未戴口罩者不經勸導立即開罰，蔡姓市民未戴口罩被罰3千元，他打行政訴訟抗罰，另一李姓市...

健康產業園區衝擊交通 麟洛鄉爭取增設聯外道路

立委鍾佳濱昨天偕立院財政委員會成員視察屏東建設，聽取麟洛、內埔、長治等鄉闢建道路需求。地方憂麟洛交流道下方縣府已闢建健康...

音樂會取代大型造勢 愛唱歌的總召有個知名作詞人女兒

國民黨高雄市議會總召童燕珍愛唱歌出名，多次在高雄市文化中心辦公益演唱會，她23日晚間在選區河堤公園辦「河堤音樂會」，是與...

金門夾報文宣批楊鎮浯賤賣金酒 金酒：不該為選舉抹黑

金門縣今早報紙出現夾報文宣，質疑縣長楊鎮浯獨厚特定集團、出賣金酒公司，金酒公司總經理楊駕人駁斥，與天福集團簽約是強強聯手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。