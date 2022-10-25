聽新聞
test
0:00 / 0:00
國發會審議通過高雄增設岡山第二交流道 交通紓解有望
因應未來高雄橋頭科學園區及岡山區日益增加的車潮，高雄市政府爭取增設岡山第二交流道，終獲得國發會審議通過，總經費43.8億元，預計民國2028年前完工通車，以解決國道1號岡山交流道及周邊壅塞車流。
市府工務局表示，國道1號岡山路段西側有本洲工業區、永安工業區及環保科技園區，重車多，造成岡山交流道及周邊市186道路長期壅塞。市府2016年起即著手研究岡山第二交流道的可行性，爭取交通部增設，這兩年加大力度與交通部溝通用地、路型設計及經費分攤，去年5月7日先核定可行性研究，今年10月24日獲國發會審議通過。
高雄市新工處指出，岡山第二交流道位在岡山交流道以北至高科交流道之間，進出連絡道為高28線嘉新東路，完工後，大岡山民眾可由第二交流道上國一，不必再繞行岡山市區外環道及186市道進入國道，初估每天會有4萬輛小客車使用進出國道時間平均節省約5至6分鐘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言