音樂會取代大型造勢 愛唱歌的總召有個知名作詞人女兒

國民黨高雄市議會總召童燕珍愛唱歌出名，多次在高雄市文化中心辦公益演唱會，她23日晚間在選區河堤公園辦「河堤音樂會」，是與選民互動另類方式，高雄市長參選人柯志恩到場同歡，獻上一曲「月亮代表我的心」，這晚老歌旋律觸動人心，少了一點政治味。

童燕珍有好歌喉，連續11年辦慈善公益演唱會，也曾邀請市議會民進黨團總召鄭光峰、無黨團結聯盟總召朱信強等人對唱。童平時問政風格犀利，拿起麥克風唱經典老歌，神情陶醉，展現溫柔一面。

「疫情下，更需要音樂來溫暖人心！」童燕珍說，抗疫之路走了2年多，疫情帶給大家許多感觸與改變，如今疫情趨緩，希望透過一首首膾炙人口歌曲，分享感動的力量。

童燕珍從政近20年，她出身空軍眷村，父母都愛音樂，從小耳濡目染也對音樂有敏銳度，她學生時期是合唱團員，對唱歌相當拿手。童燕珍的獨生女黃婷是知名作詞人，黃婷台大外文系畢業後赴美攻讀碩士，之後踏上音樂創作之路，曾與藝人梁靜茹、萬芳、叮噹等人合作，入圍第32屆金曲獎最佳作詞人獎。

童燕珍說，音樂細胞似乎會遺傳，她父母、女兒都對音樂情有獨鍾，她雖然走政治這一行，卻沒放棄對音樂的熱情，透過公益演唱會等方式，希望傳遞音樂鼓舞人心力量。

作為民代，童燕珍質詢時頗有霸氣，切換成母親角色時，臉上線條變得柔和。童燕珍說，女兒學生時期夢想是當記者，原本第一志願是政治大學新聞系，聯考考得不錯，攻上台大外文系。

獨生女黃婷專注在音樂創作領域，對政治參與不深，童燕珍說，她完全尊重孩子想法，她常告訴身旁家長「放下期待、給予關懷、把手放開，讓孩子愉悅地走向未來」。

黃婷說，很感謝爸媽夠開明，她記得小時候曾學芭蕾舞2周，母親看到她很痛苦，不忍心相逼，讓她能做自己。投入音樂領域多年，黃婷說，她常被問到先有歌還是先有詞等問題，通常有7成情況是先有曲才有詞，她直言「若沒有曲，光有歌詞是沒有利益的」。