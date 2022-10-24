金門夾報文宣批楊鎮浯賤賣金酒 金酒：不該為選舉抹黑

金門縣今早報紙出現夾報文宣，質疑縣長楊鎮浯獨厚特定集團、出賣金酒公司，金酒公司總經理楊駕人駁斥，與天福集團簽約是強強聯手，幾年來確實成績顯著，有心人士不該為選舉抹黑金酒，為以正視聽將適時提告。外界也好奇，合約內無保證金、限制提貨量等，他表示，雙方合意下簽署，一切以公司最大利益為考量。

該文宣中指控楊鎮浯讓金酒公司獨厚天福集團，疑有長達十年密約，且沒有保證金、履約金訂購量等，是出賣金酒、賤賣品牌；楊駕人下午5時許親上火線召開記者會說明，表示是不實指控將提告。

楊駕人說明，金酒專業製酒、賣酒，創造利潤福利縣民；金酒子公司廈門公司108年與天福集團強強聯手，希望藉由該集團在大陸地區有1400多家門市拓展銷售管道，而這幾年確實有顯著成績。

天福集團簽約後於108年提貨金額為人民幣7,684萬餘元（約新台幣3.43億餘元），佔金酒廈門公司108年業績約3成；109年至111年受疫情影響影響銷售，但截至今年6月為止，銷售仍約佔廈門金酒總業績約13%；廈門公司在108年至111年營業收入總額為新台幣40億元，成長2.55倍。

楊駕人指出，夾報文宣所述契約，內容是雙方在謹慎及理性考量下，以追求雙方商業利益最大化之目的而決定，團簽約過程合法合規，契約如有未盡完善的部分，只要對公司有利，金酒公司都願意調整。

楊駕人批評，有心人士為選舉私利，惡意抹黑和操弄金酒議題，不僅影響金酒公司商譽，更抹煞金酒一千多名兢兢業業員工的努力，為維護權益，將適時提告以正視聽。

另外，外界好奇，為何雙方簽約長達10年，且不需繳保證金與履約量，而跟台灣的黑松及味丹簽約，就要履約保證金、限制提貨量等。楊駕人回應，與天福集團合約是雙方合意後簽訂，並非一定要有上述規定。