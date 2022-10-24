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健康產業園區進駐 屏縣麟洛鄉親爭取闢建聯外道路

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣麟洛鄉台一線上路口紅綠燈，交通流量大，紅綠燈要等上120秒才能過馬路，居民期盼爭取聯外道路，緩解台一線交通流量。圖／屏東縣麟洛鄉公所提供
屏東縣麟洛鄉台一線上路口紅綠燈，交通流量大，紅綠燈要等上120秒才能過馬路，居民期盼爭取聯外道路，緩解台一線交通流量。圖／屏東縣麟洛鄉公所提供

屏東縣健康產業園區，位在國道三號麟洛交流道下方，麟洛鄉唯一平面聯外公路僅台1線，是通往屏東市區重要道路，但交通負荷量大，居民光是等紅綠燈，一個大型的路口就要等120秒，若之後健康產業園區進駐，交通流量勢必大增，鄉親盼能爭取聯外道路闢建。

立法院財政委員會今考察包括屏東健康產業園區、屏東農業生物科技園區、長治工業區等園區聯外道路在內的麟洛、長治、內埔三鄉重要道路改善辦理，交通部、營建署允諾支持，立委鍾佳濱將積極追蹤辦理情形，以期加速完成。

麟洛鄉長鍾慶平說，台一線是麟洛鄉唯一聯外公路，緊臨屏東市區，該路段是屏鵝公路最容易塞車的路段之一，交通事故頻生，未來等義大醫院興建完成營運後，交通問題勢將更惡化，爭取闢建聯外道路刻不容緩，希望能盡速規畫麟洛鄉第二條、第三條聯外道路，緩解台一線交通流量，串連內埔、麟洛、竹田與屏東市附近地區發展。

長治鄉長古佳川說，屏25線是長治工業區主要聯外道路，也是長治與鹽埔兩鄉之間交通要道，但路面狹窄僅寬8米，會車不易，銜接省道台24線路口轉彎時大貨車內輪差更險象環生；屏26線是屏東農業生物科技園區聯外道路之一，園區的新榮路已拓寬16.5公尺寬，但近台24線路段不只彎繞且路面寬僅4至6公尺，會車不易，為因應農科園區向東聯外交通需求，需辦理拓寬改善。 

內埔鄉公所爭取龍泉地區屏97線東川路、豐田村往竹圍村屏87線、振豐村新東路屏85線等道路拓寬為12公尺，總長度8.3公里，概估總經費需17億餘元。鄉長鍾慶鎮說，這三條道路路面狹窄，會車困難，拓寬後不只可改善交通及淹水狀況，有助地方發展。

縣府工務處秘書黃有成說，長治屏25、26等道路改善已進入整體規畫期末報告，完成後盡速報中央生活圈計畫爭取分期改善；麟洛健康產業園聯絡道路規畫案今年10月完成發包，麟洛鄉公所所提出2條聯外路線會納入評估。內埔鄉提出的三條道路案，等鄉公所提報計畫就會向中央爭取納入生活圈補助。

屏東縣麟洛鄉台一線上路口紅綠燈，交通流量大，紅綠燈要等上120秒才能過馬路，居民期盼爭取聯外道路，緩解台一線交通流量。圖／立委鍾佳濱團隊提供
屏東縣麟洛鄉台一線上路口紅綠燈，交通流量大，紅綠燈要等上120秒才能過馬路，居民期盼爭取聯外道路，緩解台一線交通流量。圖／立委鍾佳濱團隊提供
屏東縣立委鍾佳濱今率立院財政委員到屏東縣考察，麟洛鄉、內埔鄉、長治鄉，三鄉長針對鄉內道路闢建問題提出需求。記者劉星君／攝影
屏東縣立委鍾佳濱今率立院財政委員到屏東縣考察，麟洛鄉、內埔鄉、長治鄉，三鄉長針對鄉內道路闢建問題提出需求。記者劉星君／攝影

屏東縣 塞車 國道

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