健康產業園區進駐 屏縣麟洛鄉親爭取闢建聯外道路

屏東縣健康產業園區，位在國道三號麟洛交流道下方，麟洛鄉唯一平面聯外公路僅台1線，是通往屏東市區重要道路，但交通負荷量大，居民光是等紅綠燈，一個大型的路口就要等120秒，若之後健康產業園區進駐，交通流量勢必大增，鄉親盼能爭取聯外道路闢建。

立法院財政委員會今考察包括屏東健康產業園區、屏東農業生物科技園區、長治工業區等園區聯外道路在內的麟洛、長治、內埔三鄉重要道路改善辦理，交通部、營建署允諾支持，立委鍾佳濱將積極追蹤辦理情形，以期加速完成。

麟洛鄉長鍾慶平說，台一線是麟洛鄉唯一聯外公路，緊臨屏東市區，該路段是屏鵝公路最容易塞車的路段之一，交通事故頻生，未來等義大醫院興建完成營運後，交通問題勢將更惡化，爭取闢建聯外道路刻不容緩，希望能盡速規畫麟洛鄉第二條、第三條聯外道路，緩解台一線交通流量，串連內埔、麟洛、竹田與屏東市附近地區發展。

長治鄉長古佳川說，屏25線是長治工業區主要聯外道路，也是長治與鹽埔兩鄉之間交通要道，但路面狹窄僅寬8米，會車不易，銜接省道台24線路口轉彎時大貨車內輪差更險象環生；屏26線是屏東農業生物科技園區聯外道路之一，園區的新榮路已拓寬16.5公尺寬，但近台24線路段不只彎繞且路面寬僅4至6公尺，會車不易，為因應農科園區向東聯外交通需求，需辦理拓寬改善。

內埔鄉公所爭取龍泉地區屏97線東川路、豐田村往竹圍村屏87線、振豐村新東路屏85線等道路拓寬為12公尺，總長度8.3公里，概估總經費需17億餘元。鄉長鍾慶鎮說，這三條道路路面狹窄，會車困難，拓寬後不只可改善交通及淹水狀況，有助地方發展。