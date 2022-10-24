企業捐贈太陽能電動清潔船 清理打撈愛河面邁向淨零

高雄市環保局今天舉辦太陽能電動清潔船受贈儀式，利達海洋工程公司全新打造「利達辰光號」，加入愛河河面清理行列，副市長羅達生頒贈感謝狀給利達公司董事長楊啟雄，響應高雄綠色城市淨零生活。

羅達生表示，愛河是高雄著名觀光景點，河岸兩側近幾年陸續打造發展為市民朋友自行車、散步、休憩的活動地，愛河流域綿長，流經高雄市多個行政區，河面清潔維護是高雄重要課題，全都倚靠環保局溝渠清疏隊定期巡檢、打撈清理，既花時間也耗費人力。去年打撈出的河面廢棄物達124公噸，利達公司捐贈的清潔船，將大大提升河面清潔維護的效率。

「利達辰光號」清潔船長7公尺，寬2.4公尺，動力6瓩，最高航速5節，單趟垃圾收集量約200公斤，船隻在清運垃圾模式下可工作5至6小時。目前已規畫每日進行2次愛河河面垃圾清除工作，若河面有大量垃圾時，也可透過自動化清理加速河面髒汙清理速度，盡速恢復河面乾淨原貌。