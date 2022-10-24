中鋼基金會邀張正傑走進雙流 孩子在大自然聆賞音樂

中鋼集團教育基金會今天邀大提琴音樂家張正傑，到屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區演出「走遍天涯海角音樂會」，將美妙的古典音符結合山明水秀的自然美景，讓孩子感受音樂動人的魅力。

張正傑有感於台灣許多偏鄉的孩子因為城鄉差距或經濟因素，不容易在音樂廳內欣賞古典音樂，希望能將美好的音樂傳達分享給這些學童，所以立下志願與大提琴「盧傑利」至偏鄉為學生們設計特別的音樂會。

中鋼基金會表示，創新是中鋼公司的企業精神，也是基金會推動企業社會責任的重要思維，「走遍天涯海角音樂會」所深具的教育意涵，與基金會自身發想「環境教育巡迴車」投入偏鄉教育的理念不謀而合，今年繼輪椅族音樂會後再次攜手張老師，為屏東偏鄉學童傳遞音樂的美好。

張正傑幽默展開音樂，扭轉了學童們對古典音樂既陌生又拘謹的刻板印象，並與知名鋼琴家呂冠葶聯手帶來聖桑的「天鵝」及朴佩的「塔朗泰拉舞曲」，還邀請京劇大師王朱陸豪在「山林間」大展身手。朱陸豪在法國印象派大師德布西所作曲的音樂聲中，以京劇武生身段呈現出「美猴王」活靈活現般的動作，讓在場學童們笑得合不攏嘴；還在大提琴伴奏下，氣定神閒地演出家喻戶曉的三國演義「空城計」故事，將大提琴與鋼琴的動人琴聲融入京劇、崑曲等創意元素，帶給學童們新奇的體驗。