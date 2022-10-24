大旗美地區首座美濃運動中心 平價消費照顧全齡健康

高雄市政府今年重新整修美濃國中體育館，委外經營作為美濃運動中心，今天開放使用。高雄市長陳其邁表示，這是第一個在大旗美地區的運動中心，透過公私協力注入活力新生，提供大旗美地區的民眾運動好去處。

高雄市運發局表示，美濃國中體育館於1984年興建，是美濃地區大型集會場所，而美濃位於東高雄的核心，所以選擇整建美濃國中體育館，作為運動中心基地，並重新規畫周邊景觀工程，打造成深具人文地景的運動園區。10月23日起開放試營運，已有不少民眾陸續前往體驗，獲得熱烈回響。

市長陳其邁、市府團隊、帕克運動館執行長歐佳和與多位民代，共同為美濃運動中心揭幕。陳其邁指出，美濃運動中心是全齡友善的運動休閒空間，長輩可利用智能銀髮運動設施，搭配教練和智慧化紀錄訓練肌力，循序養成運動健身習慣，以延緩老化、樂活顧健康。

為了使市民能夠就近運動，市府陸續布建14座運動中心，讓市民享有平價舒適的運動環境，繼鳳山、苓雅、大寮與左營之後，美濃運動中心是第5座啟用營運的運動中心，也是首座結合校園開放民眾使用的運動中心，之後還會有前鎮（瑞祥高中）及鹽埕（鹽埕國小）運動中心加入營運。

運發局長侯尊堯表示，美濃運動中心能提供各項親近便利運動設施，讓高齡長輩達到在宅老化、延緩失能目標，同時發揮活化校園、服務社區功能，創造多贏綜效，歡迎鄰近居民能多來運動。