影／愛玩不愛命！小琉球自由潛水當紅 漁民示警別玩命

屏東離島小琉球漁民與自由潛水員險爆衝突，關係緊張。一位漁民23日出海捕撈，在離岸百餘米水域驚見自由潛水員，急忙出聲示警，希望年輕人不可愛玩不要命，在漁筏作業區潛水，萬一漁筏經過未發現或被馬達擊中，後果不堪想像，沒想到潛水員竟回：「現在沒船啊！」讓作業漁民直搖頭，只好快速駛離，以免意外。

這位漁民把示警影片PO上臉書社團小琉球聯盟，引發熱議。根據影片內容，當時海面上至少有2組自由潛水員，昨風浪不大，但潛水員僅帶水面浮球，未插潛水旗示警，稍有湧浪時僅看到人頭在水面載浮載沉，幾乎難以發現。

作業漁民在漁筏上警告他們，現在是石喬魚旺季，有些漁船船艉十幾條釣鉤，根本沒辦法閃，被絞到就完蛋，希望在地鄉親如果有人認識潛水客提醒他們，出來玩不要拿命開玩笑。為了警示潛水客，該位漁民開著漁筏向潛水客趨近，再次大聲示警，但潛水客回說：「現在沒船啊！」讓漁民搖頭說：「等你看到船就來不及了，豬頭。」

這兩段直擊影片引發熱議，有人留言指，「浪大了應該是看不到」，還說，「太危險了，玩水也玩命」。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，小琉球海岸線僅13公里，沿近海一年四季都是漁筏作業期，近期有石喬魚洄游，接下來又有高價值的土魠魚、長腰鮪，是漁民一年生計所繫，自由潛水需在遠離大陸棚，離岸至少1、200米水域進行，正好是沿近海作業區，確實已造成衝突。

但蔡寶興強調，為了琉球觀光，漁民有共識在沿近海域畫設自由潛水熱點，但之前會商，卻有人認為海域是公共財反對，「讓漁民很氣憤，覺得根本是乞丐趕廟公」。

蔡寶興強調，漁筏作業與自由潛水等水上遊憩活動衝突，不僅可能傷及遊客，漁筏行進途中若為緊急閃避也可能翻船，海洋委員會明天將再派員登島協調，希望早日獲取共識，漁會希望活動熱點盡快畫設，全島沿近海不超過5個，讓雙方都可遵循，共創雙贏。

台灣自由潛水發展協會發言人吳秉宥表示，自由潛水近來快速成長，還在國際賽場屢奪大獎，為國爭光，小琉球是選手很重要的訓練場所，協會已要求潛水員配備顏色醒目的浮球，攜帶浮標，遇到漁船主動示警，保持安全距離。