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在摩天輪下快樂成長 高屏澎東分署職場互助教保中心揭牌

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署職場互助教保中心今天舉辦揭牌典禮。記者林巧璉／攝影
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署職場互助教保中心今天舉辦揭牌典禮。記者林巧璉／攝影

勞動部勞動力發展署響應國家幼兒托育政策，成立職場互助教保中心，今天高屏澎東分署教保中心揭牌，10多位幼童歡喜迎賓客。發動力發展署署長蔡孟良表示，這是署內南部第二家教保中心，除了照顧員工子女，也提供周邊公部門、公營事業等聯合托育服務，「請大家勇敢結婚、努力催生！」

蔡孟良今親至分署揭牌說，少子化已是國安問題，政府提出0至6歲國家一起養政策，除了活用機構內的空間，更重要的是讓員工、孩子在同一場域上班、托育，不只父母可以安心工作，孩子也不需要天天不捨再見，孩子一有狀況，父母更能立即提供協助。

高屏澎東分署長郭耿華說，教保中心設在活動中心一樓，鄰近園區內綠美化中庭，共投入300萬規畫打造，除了有全新的幼兒專屬活動空間、廁所、配膳室等，還有多元教材、遊具。收費為非營利幼兒園規定，第一胎2千元、第二胎1千元，第三胎免費，大幅降低父母負擔。

此教保中心委託高雄市社區教育協會辦理，協會理事長吳佩純說，協會秉持孩子快樂成長、幸福健康的原則，打造優質教學環境，希望能讓年輕人更無後顧之憂，過程中受到許多單位協助，工作人員會持續努力，讓孩子們在摩天輪底下開心成長。

目前教保中心共有13名受托幼童，提供員工、鄰近社區2至6歲幼兒就讀。周邊公部門、公營事業有經濟部加工出口區高雄分處、海委會、台電南部發電廠、台銀前鎮分行、高雄市消防局、勞工局等。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署職場互助教保中心今天舉辦揭牌典禮。記者林巧璉／攝影
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署職場互助教保中心今天舉辦揭牌典禮。記者林巧璉／攝影
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署職場互助教保中心今天揭牌，幼童迎賓客。記者林巧璉／翻攝
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署職場互助教保中心今天揭牌，幼童迎賓客。記者林巧璉／翻攝
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署職場互助教保中心今天舉辦揭牌典禮。記者林巧璉／攝影
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署職場互助教保中心今天舉辦揭牌典禮。記者林巧璉／攝影

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