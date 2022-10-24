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在摩天輪下快樂成長 高屏澎東分署職場互助教保中心揭牌
勞動部勞動力發展署響應國家幼兒托育政策，成立職場互助教保中心，今天高屏澎東分署教保中心揭牌，10多位幼童歡喜迎賓客。發動力發展署署長蔡孟良表示，這是署內南部第二家教保中心，除了照顧員工子女，也提供周邊公部門、公營事業等聯合托育服務，「請大家勇敢結婚、努力催生！」
蔡孟良今親至分署揭牌說，少子化已是國安問題，政府提出0至6歲國家一起養政策，除了活用機構內的空間，更重要的是讓員工、孩子在同一場域上班、托育，不只父母可以安心工作，孩子也不需要天天不捨再見，孩子一有狀況，父母更能立即提供協助。
高屏澎東分署長郭耿華說，教保中心設在活動中心一樓，鄰近園區內綠美化中庭，共投入300萬規畫打造，除了有全新的幼兒專屬活動空間、廁所、配膳室等，還有多元教材、遊具。收費為非營利幼兒園規定，第一胎2千元、第二胎1千元，第三胎免費，大幅降低父母負擔。
此教保中心委託高雄市社區教育協會辦理，協會理事長吳佩純說，協會秉持孩子快樂成長、幸福健康的原則，打造優質教學環境，希望能讓年輕人更無後顧之憂，過程中受到許多單位協助，工作人員會持續努力，讓孩子們在摩天輪底下開心成長。
目前教保中心共有13名受托幼童，提供員工、鄰近社區2至6歲幼兒就讀。周邊公部門、公營事業有經濟部加工出口區高雄分處、海委會、台電南部發電廠、台銀前鎮分行、高雄市消防局、勞工局等。
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