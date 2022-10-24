快訊

直播／專家批11月初討論縮短隔離太慢 指揮中心下午2時說明

及時救命！12歲女童戴Apple Watch狂發嗶嗶聲 檢查發現癌症侵襲全身

北京「習人幫」：胡錦濤給習近平的紅朝危機預言

高市議員參選人相繼確診 出動人形立牌衝刺拜票

中央社／ 高雄24日電
民進黨高雄市議員參選人湯詠瑜確診COVID-19居家隔離中，民進黨高雄市議員簡煥宗（中）24日帶著湯詠瑜的人形立牌，替對方到路口拜票，爭取民眾支持。（簡煥宗提供） 中央社
民進黨高雄市議員參選人湯詠瑜確診COVID-19居家隔離中，民進黨高雄市議員簡煥宗（中）24日帶著湯詠瑜的人形立牌，替對方到路口拜票，爭取民眾支持。（簡煥宗提供） 中央社

年底選戰腳步近，但疫情未歇，不少參選人確診居隔後，只好出動人形立牌，代替自己亮相。民進黨高市議員簡煥宗今天帶著同黨市議員參選人湯詠瑜的人形立牌到路口拜票，為對方爭取曝光。

爭取在第6選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）連任市議員的簡煥宗，曾在10月初確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因居隔無法外出，只好由競選團隊帶著人形立牌，代替自己參加活動、跑行程。

簡煥宗說，選戰倒數50幾天時確診，非常忐忑不安，錯過了許多可以跟選民近距離接觸的機會。但為了大家安全，必須遵守防疫規定，隔好隔滿。

民進黨高雄市議員第8選區（前金區、新興區、苓雅區）參選人湯詠瑜上週確診，目前仍居隔中。距離11月26日投票日倒數33天，卻因確診無法衝刺拜票。

簡煥宗今天上午帶著自己有實戰經驗的人形立牌和湯詠瑜的人形立牌，到第8選區的五福、中山路口，把握選前倒數關鍵時刻，替湯詠瑜站路口拜票。

簡煥宗說，自己非常了解在選舉期間確診的心情，身為同有確診經驗的參選人，他決定一起替湯詠瑜拉票，希望可以獲得市民相挺。高雄轉型邁入關鍵時刻，湯詠瑜是關鍵一席，盼市民支持，讓民進黨在高雄議會衝出過半席次。

議員 高雄市選舉 2022大選

延伸閱讀

議員確診派人形立牌上陣搶鏡 隊友幫站街頭代打

選舉看板出現「軍人」 高市議員抗議國軍違反行政中立

選戰分秒必爭！確診候選人出動看板 吸睛效果強

高市議員候選人宣傳車直闖紅燈 網友狠酸「高雄日常」

相關新聞

高市議員參選人相繼確診 出動人形立牌衝刺拜票

年底選戰腳步近，但疫情未歇，不少參選人確診居隔後，只好出動人形立牌，代替自己亮相。民進黨高市議員簡煥宗今天帶著同黨市議員...

台灣設計展高雄落幕 參觀人次破600萬創紀錄

台灣設計展昨晚落幕，高市府今天表示，展期間登上參觀「設計中島」人次突破600萬，寫下台灣設計展歷年最高紀錄，光之展演以「...

影／愛玩不愛命！小琉球自由潛水當紅　漁民示警別玩命

屏東離島小琉球漁民與自由潛水員險爆衝突，關係緊張。一位漁民23日出海捕撈，在離岸百餘米水域驚見自由潛水員，急忙出聲示警，...

在摩天輪下快樂成長 高屏澎東分署職場互助教保中心揭牌

勞動部勞動力發展署響應國家幼兒托育政策，成立職場互助教保中心，今天高屏澎東分署教保中心揭牌，10多位幼童歡喜迎賓客。發動...

秋日野餐百隻毛孩同樂！台灣設計展落幕 青年能量持續擴大

天氣轉涼，正是走進戶外好時機。高雄市青年局在凹子底森林公園舉辦「毛孩秋日野餐趣」，此次搶搭輕戶外野餐活動的熱潮，邀請民眾...

屏東公車 單周收2客訴

屏東縣政府努力翻轉偏鄉交通困境，力推幸福巴士政策，近一周卻出現接連2件客訴，被批不夠友善。交通旅遊處長黃國維說，已請業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。